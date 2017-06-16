Yine koruyamadık! 8 aylık hamile kadına 29 bıçak darbesi!

Bilecik'te fabrika işçisi 35 yaşındaki Hüseyin Kartal, evden uzaklaştırma kararına rağmen 8 aylık hamile olan eşi 29 yaşındaki Melike Kartal'ı evde 29 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, karnındaki erkek bebek ise sezaryenle kurtarıldı. Katil zanlısı koca polis tarafından gözaltına alındı

Olay gece Ertuğrulgazi Mahallesi Şehit Tahsin Büyükçoban Caddesi'ndeki Güven Apartmanı'nda meydana geldi. Aile içi geçimsizlik nedeniyle 3 ay süreyle evden uzaklaştırması verilen Hüseyin Kartal, ikinci eşi olan Melike Kartal'ın kaldığı eve gitti. İddiaya göre Hüseyin Kartal, evde eşyalarını toplayıp yakınlarının yanına gitmek isteyen eşi Melike Kartal'ı çıkan tartışmada çeşitli yerlerinden bıçakladı.



BIÇAKLADI POLİSİ ARADI

POLİSE TESLİM OLDU

Olay yerinden ayrılan Hüseyin kartal cep telefonundan 155 Polis İmdat hattını arayarak "Karımı bıçakladım" diyerek evin adresini verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler evde kanlar içerisinde ağır yaralı olarak buldukları Melike Kartal'ı ambulansla Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. 29 yerinden bıçaklanan genç kadın doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 8 aylık hamile olan Melike Kartal'ın karnındaki erkek bebek ise sezaryenle kurtarıldı. Bebek, yeni doğan servisinde tedaviye alındı.Eşini bıçaklayarak öldüren Hüseyin Kartal, bir süre sonra 155 Polis İmdat hattını tekrar arayarak, "Ben olay yerinin yakınındaki Pazar Pazarındayım. Gelin beni alın" dedi. Polis ekipleri Hüseyin Kartal'ı belirtilen yerde gözaltına aldı. Melike Kartal'ın, Hüseyin Kartal'ın ikinci eşi olduğu belirtilirken olayla ilgili soruşturma sürüyor.