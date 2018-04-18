YKS tarihi belli oldu

24 Haziran'da seçimin yapılması durumunda 23-24 Haziran 2018 olarak ilan edilen üniversite giriş sınavının tarihinin ne olacağı merak uyandırmıştı. YÖK’ten yapılan son dakika açıklamasında YKS'nin 30 Haziran - 1 Temmuz'da yapılacağı açıklandı

YKS tarihi belli oldu
18 Nisan 2018 Çarşamba 16:30

24 Haziran'da seçimin yapılması durumunda 23-24 Haziran 2018 olarak ilan edilen üniversite giriş sınavının tarihinin ne olacağı merak uyandırmıştı. YÖK’ten yapılan son dakika açıklamasında YKS'nin 30 Haziran - 1 Temmuz'da yapılacağı açıklandı.

Yaklaşık 2.5 milyon kişinin girdiği üniversite sınavının tarihinin erken seçim nedeniyle değiştirilmesi bekleniyordu. ÖSYM acil olarak toplandı.

YÖK de Yüksek Öğretim Kurumları Sınavıyla  erken seçim tarihinin çakışması nedeniyle açıklama yaptı. Açıklamada 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri nedeniyle Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın 30 Haziran ve 1 Temmuz'da yapılacağı belirtildi.

Etiketler; #seçim #yök #yks
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