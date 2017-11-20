YÖK Açıkladı! İşte YKS KONULARI

Yeni eğitim sistemi beraberinde birçok soru işaretini de getirdi. Yeni sistemin dönem başladıktan bir ay sonra açıklanması ve hala yapılan açıklamalarla ekleme çıkartmalarla düzeltmelerin yapılması hem velileri hem de öğrencileri çok zor bir duruma sokuyor

Yeni eğitim sistemi beraberinde birçok soru işaretini de getirdi. Yeni sistemin dönem başladıktan bir ay sonra açıklanması ve hala yapılan açıklamalarla ekleme çıkartmalarla düzeltmelerin yapılması hem velileri hem de öğrencileri çok zor bir duruma sokuyor. Öğrenciler ve veliler ders çalışmaya mı odaklansın yoksa yeni değişen sistemin sürekli yapılan açıklamalarla yapılan değişiklerini mi takip etsin? Buna bir de

YKS KONULARI

ve TYT konularında yapılan değişikler eklenince durum içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Eğitim gönüllerinin oluşturduğu ÜniversiteGO ailesi velilerin ve öğrencilerin bu değişmelerden en kolay en hızlı ve en doğru şekilde haberdar olabilmeleri için yapılan tüm açıklamaları takip ederek YKS konularını ve TYT konularını sizler için derledi.

YKS KONULARI İÇİN TIKLAYINIZ

TYT KONULARI İÇİN TIKLAYINIZ

Yeni sisteme göre ilk aşama sınavı olan Temel Yeterlilik Sınavı yani TYT’de 40 Türkçe 40 matematik 20 fen ve 20 sosyal soru sorulacak. İlk açıklanan haliyle sadece 40 Türkçe ve 40 matematikten oluşan sınavda sosyalsiz veya fensiz bir sınavın çok yetersiz olacağını geçte olsa anlayan ÖSYM yetkilileri son yapılan yazılı açılamayla bu dersleri de sınava dahil etti. Tabi 20 soruluk bir sosyal veya 20 soruluk bir fen testinde TYT konularında bulunan birçok konu sorulamayacağından tam bir ölçme değerlendirme mümkün olamayacak fakat bu sistemde zaten bir iki yıla kadar değişeceğinden olan yine öğrencilerimize ve onlarla beraber aynı sıkıntıyı yaşayan ailelerine olacak. Bizim bu sene sınava girecek öğrencilere tavsiyemiz ise içinde bulunduğumuz durumdan en iyi şekilde bir sonuç çıkartmak için TYT konularını ve YKS konularını düzeli bir şekilde çalışıp tekrarına da olabildiğince erken başlaması. Yani TYT konularını üç ay içerisinde bitirip denemelerle sınav zamanına kadar sürekli sıcak tutmak ve YKS konularına başlamak en doğru çalışma yöntemi olacaktır. Devam eden süreçlerde konularla ilgili yapılan değişmeler olursa ÜniversiteGO ailesi olarak biz de yukarıda linki bulunan sayfalarımızı sürekli güncel tutarak Öğrencilere ve velilere en doğru bilgiyi vermeye devam edeceğiz. ÜniversiteGO Hayallerin Bir Tık Ötesinde.