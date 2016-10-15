Yok artık! Caretta carettaya bunu da yaptılar

Muğla'nın Fethiye Körfezi açıklarındaki Kızılada'da üzerine yanıcı madde dökülerek, çakmakla yakılmış caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası bulundu

Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) öncülüğünde, Uluslararası Kıyı Temizliği Kampanyası'na katılan gönüllü öğrenciler ve bir grup otel çalışanı, tekneyle Fethiye Körfezi'ne 6 mil mesafedeki Kızılada'ya kıyı temizliği yapmak için gitti. Kampanyaya katılan gönüllüler, adanın kuzeyindeki koyda, temizlik çalışmasına başladı. Üzeri çalılarla örtülmüş çöpleri kaldıran gönüllüler, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan telef olmuş bir deniz kaplumbağası gördü. İncelemede, kaplumbağanın üzerine yanıcı madde döküldükten sonra ateşe verilerek yakıldığı tespit edildi. Mutfak çakmağının ölü haldeki kaplumbağanın üzerinde bırakılması ise dikkat çekti. Kaplumbağanın canlı halde yakılıp yakılmadığı anlaşılamadı. İncelemenin ardından kaplumbağa, temizlik çalışmasına katılan gönüllüler tarafından kumsala gömüldü.



"KORUNMASI GEREKEN CANLILAR"



Temizlik çalışması için geldiği adada yakılmış haldeki kaplumbağayla karşılaşan TURMEPA Fethiye Kıyı ve Deniz Merkezi sorumlusu Ersin Özer, çok büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi. Kaplumbağanın detaylı fotoğraflarını çektiklerini ve konunun araştırılacağını anlatan Özer, "Böyle bir manzarayla karşılaşmak istemezdik. Kaplumbağanın üzerine yanıcı madde dökülmüş, sonra mutfak çakmağıyla tutuşturulmuş. Bunlar korunması gereken canlılar" dedi.