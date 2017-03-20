Yok artık! Küçük çocuklara öyle bir tiyatro oynattılar ki...

Yok artık! Küçük çocuklara öyle bir tiyatro oynattılar ki...

İstanbul Bağcılar'da küçücük çocukların psikolojisini düşünmediler, onlara böyle bir oyun oynattılar.


Olay Bağcılar'da bulunan Vali Cahit Bayar İlkokulu'nda meydana geldi. 2. sınıf öğrencilerine Çanakkale Savaşı'nın 102. yılı nedeniyle bir temsil hazırlatıldı.

Temsilde daha 7-8 yaşlarında olan çocuklara asker kıyafeti giydirildi ve çocuklar savaştırıldı. Daha sonra da bazı çocuklar temsil gereği şehit oldu.

Daha sonra şehit tabutları sahneye getirildi ve küçük kız çocukları temsil gereği tabutun başında ağlatıldı.

Yapılan bu gösteri ise tepkilere neden oldu. Uzmanlar, ölüm, savaş gibi kavramların o yaştaki çocuklarda tramva yaratacağını söyledi. Çocuklara silah bile alınmaması gerektiğini belirten uzmanlar, öğretmenlerin böyle bir oyuna nasıl izin verdiğini soruyor. (Posta)
Etiketler; #istanbul #bağcılar #çanakkale
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