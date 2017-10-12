YÖK Başkanı yeni sınav sistemini açıkladı

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, üniversiteye girişte yeni sınav sisteminin ayrıntılarını canlı yayında açıkladı. Sınavın adı Yükseköğretim Kurumları Sınavı... Yeni sistemde Temel Yeterlilik Testi puanı 200 ve üzeri olan adayların bu puanları istedikleri takdirde bir sonraki yıl için de geçerli olacak

Yeni sınav sistemini anlatan Prof. Dr. Saraç'ın sözlerinin satır başları şöyle: Sınavın adı Yükseköğretim Kurumları Sınavı. Bütün dikkatimizi ve gayretimizi lise eğitimine tevcih etmemiz lazım. Bu yüzden sınavı bir hafta sonunda bitirmeyi planladık.



Türkçe ve matematik bu sınavın temelinde olacaktır. Bu vurgu diğer müfredatın sorulmayacağı anlamına gelmemektedir. Milli eğitim müfredatı esas alınacaktır. Ailelerimiz ve öğrencilerimiz asla tedirgin olmasınlar.



İKİ OTURUMDA YAPILACAK



Öğrencilerimiz çalışma yöntemlerini değiştirmesinler sıkı sıkıya derslerine sarılsınlar. Bu yeni düzenleme ile dünyadaki iyi uygulamaları da dikkate alarak daha yalın daha sadece daha sistemli ve yönetilebilir hale getirmeyi istiyoruz.



Sınavda adaylar iki ayrı oturuma katılacaklar. İlk oturumda temel yeterlilik testi olacak. Muhakeme akıl yürütmek odaklı sözle ve sayısal becerileri test edilecek.



2 oturumlu bir sınav olacak. Yabancı dil sınavı ise Pazar günü tek oturumda gerçekleşecek. Bütün adayların birinci oturuma girmesi zorunludur. Birinci oturumdan sonra öğle arası verilecektir.



SORU SAYILARI



Birinci oturumda 40 Türkçe 40 matematik sorusu sorulacaktır. Bu sınavın sonucu adayların temel yeterlilik puanını belirleyecektir. Bu test yani temel yeterlilik testi baraj puanlarını belirleyecektir. Puanın en az 150 olması gerekmektedir. 180 ve üzeri puanlı adaylar lisans programlarını seçmeye hak kanacaktır. 200 ve üzeri puanı olanların bu puanı bir sonraki sene için de geçerli olacaktır.



2.oturumda edebiyat coğrafya sosyal bilimler matematik ve fen bilimleri olmak üzere 4 test olacaktır.



Yerleştirmede ön lisans puanlarında temel yeterlilik puanı esas alınacaktır. Lisans puan türünde ise 4 puan türü esas alınacaktır. Sözel sayısal eşit ağırlık ve dil. Temel yeterlilik testinin ağırlığı yüzde 40 olacaktır. Ortaöğretim başarı puanını hesaplanmasına herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir.



'YALIN, SADE, KOLAY ANLAŞILABİLİR, KOLAY YÖNETİLEBİLİR'



Özetle yeni sistemimiz daha yalın sade kolay anlaşılabilir ve kolay yönetilebilirdir. Türk yükseköğretimi için çok önemli bir eşiği atlıyoruz. Bu, Temel yeterlilik puanının oluşturulması ve temel yeterlilik sınavının oluşturulmasıdır.



SORU CEVAP



Sınavın tarihi belli oldu mu?



Bu giriş sisteminin usul ve esaslarının belirlenmesi YÖK’e has. Ama ÖSYM’nin de bir sınav takvimi var. ÖSYM başkanı ile bu hususu müzakere edeceğiz.



Sınav sürelerine ilişkin bir karar alındı mı?



Stres yaşamamaları için gereken sürenin tespiti hususunda hem eğitim bilimcilerden hem de psikologlardan görüş alıyoruz. Birinci oturum çok m daha kısa bir müddet olacak.



Toplamda bütününde soru başına düşen dakika hesaplarına baktığımızda bu 2006-2009 yılları arasında bir dakika idi. Daha sonra 1,5-1,7 arasında süre veriliyordu. Önceliğimiz adaylarımızın rahat ve huzur içinde bu sınavı yapacak süreye sahip olmaları.



Yeni sınav sistemi ne zaman uygulanmaya başlanacak?



Bu yıl ilk sınavda uygulanacak bu sistem. Hiç vakit kaybetmeden bu sene uygulamaya başlıyoruz.



Aday yeniden sınava girip önceki senden daha düşük puan alırsa yine de eski puanını kullanabilecek mi?



İstediği puanı kullanır. Biz mümkün olduğunca adaylarımızın rahat bir sınav süreci geçirmesini istiyoruz.



15 dakika kuralı değişecek mi?



Bu sınavın usul ve esasları değil uygulanmasıyla ilgili bir husus. ÖSYM başkanımızla bu husus da masaya yatırdık. Zannederim ki geçen sene yaşanan sıkıntılar bu sene yaşanmayacak. Bir takım güvenlik endişeleri var. Ama bu güvenlik endişeyle sınav konforu arasında bir denge tutturmamız lazım.

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