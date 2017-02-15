YÖK'ten şehit çocuklarıyla ilgili önemli karar

YÖK, şehit yakınlarına 'özel öğrenci' statüsü getirdi

YÖK'ten şehit çocuklarıyla ilgili önemli karar

YÖK, şehit yakınlarına 'özel öğrenci' statüsü getirdi. Bu karar ile üniversitelere kayıtlı şehit eş ve çocukları talep etmeleri halinde istedikleri üniversitede okuyabilecek


YÖK Başkanı Yekta Saraç yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Yükseköğretim Genel Kurulunda, Terörle Mücadele Kanunu kapsamında, hem yurt içi hem de yurt dışındaki terörle mücadele sırasında şehit olan Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşen vatandaşların üniversitelerde kayıtlı eş ve çocuklarının, talepleri halinde, 2017-2018 eğitim öğretim döneminden itibaren diledikleri üniversitelerde özel öğrenci statüsünde öğrenim görmelerine ilişkin bir karar aldık."

Uygulama bu sene üniversitelerde okuyan ve önümüzdeki akademik yıl yerleşecek öğrencileri kapsıyor. Adaylar mezun olduklarında eski okullarının diplomasını alacak.  
Etiketler; #yök #üniversite #özel öğrenci
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