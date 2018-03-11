Yol kenarında baygın bulunan genç, hastanede öldü

Edirne'nin Keşan ilçesinde yol kenarında baygın bulunan C.C.Ç. (16), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

Cami Mahallesi Muhtar Ali Çevikel Caddesi'ndeki Amel Baba Türbesi önünde, yerde baygın yatan genci gören çevre sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan C.C.Ç., doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.



C.C.Ç.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.







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