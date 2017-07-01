Yol kenarında duran TIR'a otomobil çarptı: 2 ölü, 4 yaralı

Bursa'da yol kenarında duran TIR'a otomobilin arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Kaza, bugün saat 06.00 sıralarında Merkez Nilüfer İlçesi Bursa-İzmir Kavşağı Minteks Kavşağı'nda meydana geldi. İzmir yönüne giden Nevzat Demirel (61) yönetimindeki 67 EL 888 plakalı otomobil, Minteks Kavşağı'nda yol kenarına park eden Enis Kansız (28) yönetimindeki 41 GG 376 plakalı TIR'a arkadan çarptı.



Kazada sürücü Nevzat Demirel ve otomobilde bulunan Serpil Turan (41) kaza yerinde ölürken; Murat Turan (49), Alper Turan (17), Furkan Turan (9) ve sürücünün eşi Fatma Demirel ise ağır yaralandı. Fatma Demirel Çekirge Devlet, diğer yaralılar ise Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Nevzat Demirel ve Serpil Turan'ın cesetleri Cumhuriyet savcısının talimatıyla Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırdı.



Kaza yerine gelen jandarma ve polis ekiplerinin yaptığı incelemede herhangi bir fren izine rastlanmadı. TIR sürücüsü Enis Kansız gözaltına alınırken soruşturmaya başlandı.





