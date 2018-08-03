Yol kenarında yürüyen öğretmeni tekmeledi!

Batman'da yolda yürüyen öğretmen Devrim Akçakaya'yı tekmeleyip yere düşüren motosikletli, polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı

03 Ağustos 2018 Cuma 12:58

Turgut Özal Bulvarı'nda hareket halindeki motosikletin sürücüsü, yolda yürüyen öğretmen Devrim Akçakaya'yı yanından geçerken tekmeledi. Aldığı darbeyle yere düşen Akkaya, baygınlık geçirdi. Devrim Akkaya'nın yardımına çevre sakinleri koştu. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından Devrim öğretmen, polise giderek şikayetçi oldu.

Batman Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırganı dün akşam, olay yerine yakın bir bölgede yakalayarak gözaltına aldı. İsmi açıklanmayan şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Öğretmen Devrim Akçakaya, saldırganın yakalanmasına sevindiğini belirterek, "Davacıyım, gerekli cezayı çekmesini istiyorum. Bu kişiyi kısa sürede yakalayan emniyet ekiplerini kutluyorum" dedi.

SALDIRGAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

​Batman'da yolda yürüyen öğretmen Devrim Akçakaya'ya motosikletiyle giderken tekme attığı iddiasıyla gözaltına alınan G.A., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Batman Adliyesi girişinde G.A., gazetecilerin "Neden tekme attın?" sorularına küfürle karşılık verdi. Polis ekiplerinin ensesinden kavrayarak küfretmesine engel olduğu saldırgan G.A., adliyeye götürüldü.

Saldırgan G.A.'nın bekar ve işsiz olduğu belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #motosikletli tekme #tekme #batman
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