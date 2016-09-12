12 Eylül 2016 Pazartesi
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    • Yol tartışması yüzünden 2 kardeş öldürüldü

    Kastamonuda, 59 yaşındaki Nail A., trafikte tartıştığı 28 yaşındaki Çağlar ve kardeşi 19 yaşındaki Çağrı Şehirlioğlu'nu tabancayla vurarak öldürdü

    12 Eylül 2016 Pazartesi 16:48
    Yol tartışması yüzünden 2 kardeş öldürüldü
    Olay, saat 15.00 sıralarında Saraçlar Mahallesi'nde meydana geldi. Çağlar Şehirlioğlu, eşi, annesi ve kardeşini yanına alıp akrabalarına bayram ziyaretine gitmek üzere 37 PS 054 plakalı otomobille yola çıktı. Çağlar Şehirlioğlu, iddiaya göre otomobiliyle sollama yapıp direksiyonu önüne kıran Nail A.'ya korna çalarak tepki gösterdi. Bunun üzerine aracını durduran Nail A., arkasında duran Çağlar Şehirlioğlu ile tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Nail A., Çağlar ve Çağrı Şehirlioğlu kardeşlere tabancayla ateş etti. Ağır yaralanan iki kardeş, gelen 112 Acil ekibinin müdahalesinden sonra ambulansla Kastamonu Dr. Münif İslamoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çağlar ve Çağrı Şehirlioğlu, doktorların müdahalesine rağmen hayatlarını kaybetti.

    Olayın ardından otomobille kaçan Nail A., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Kastamonu, Cinayet, ölüm

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