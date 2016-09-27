Haber Kaynağı: DHA

İstanbul- İzmir Otoyolu için Soma'nın Yırca Mahallesi yakınında bir firma tarafından yürütülen çalışmalarda, 3 gün önce işe başlayan evli ve 1 çocuk babası Cenk Namlı yaşamını yitirdi. Kayalık bölgede saat 14.00'te dinamitle gerçekleştirilen kontrollü patlamaların ardından 16.30'da mesai sona ererken, işçilerden Namlı'ya rastlanmaması üzere çevre araştırıldı. Patlama sırasında saklanacağı yerler kontrol edildi. Bölgeye yakın bir menfezin toprak altında kaldığı görülünce kepçe yardımıyla menfez açıldı. Yapılan çalışmayla işçi Cenk Namlı'nın cesedine ulaşıldı. Arkadaşları ve yakınları büyük üzüntü yaşarken, Cumhuriyet savcısı olay yerine gelerek inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonrası Namlı'nın cesedinin otopsi için morga kaldırılacağı belirtildi. Jandarma da olayla ilgili soruşturma başlattı.