Yola tuzaklanan bomba patladı: 1 şehit

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerin, yola tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı (EYP) infilak ettirmesi sonucu 1 asker şehit oldu

Yola tuzaklanan bomba patladı: 1 şehit
31 Ağustos 2018 Cuma 15:02

Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik beldesi Evliye Tepe'de güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyon sırasında PKK'lı teröristler, önceden yola tuzakladıkları EYP'yi uzaktan kumandayla infilak ettirdi. Patlamada, 1 asker şehit oldu. Saldırının ardından bölgeye takviye kuvvetler sevk edildi. Kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Hakkari Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "31.08.2018 günü ilimiz Yüksekova ilçesi Büyükçiftlik beldesi Evliya Tepede bölücü terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan EYP’nin (el yapımı patlayıcı) uzaktan kumanda ile infilak ettirilmesi sonucu 1 askeri personel şehit olmuştur. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #hakkari #pkk #şehit
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