Yolcu otobüsü alev alev yandı!

Saat 13.00 sıralarında çıkan yangın nedeniyle araç hemen tahliye edilirken, olayda ölen ve yaralanan kimsenin olmadığı belirtildi. Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangının ağaçlık alana da sıçradığı belirtildi.
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