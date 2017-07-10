Yolcu otobüsü alev alev yandı!

Isparta- Antalya karayolu Kargı tünelleri mevkiinde bir yolcu otobüsünde belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı

Saat 13.00 sıralarında çıkan yangın nedeniyle araç hemen tahliye edilirken, olayda ölen ve yaralanan kimsenin olmadığı belirtildi. Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangının ağaçlık alana da sıçradığı belirtildi.

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