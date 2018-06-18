Yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 46 yaralı

Karaman'da yolcu otobüsünün yağmur nedeniyle kayganlaşan virajlı yolda kontroldan çıkarak devrildikdikten sonra metrelerce sürüklendi. Can pazarının yaşandığı kazada 3 kişi öldü, 4'ü ağır 46 kişi de yaralandı

Kaza, dün saat 21.15 sıralarında Karaman- Mersin Mut karayolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Gaziantep'den İzmir'e giden Özkaymak firmasına ait İbrahim Çıkaran yönetimindeki 42 ER 169 plakalı yolcu otobüsü Mersin'den Karaman'a geldiği sırada, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda virajda kontrolden çıkıp devrildi. Otobüs yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra durabildi. 3'ü personel 49 kişinin bulunduğu otobüste, yolculardan henüz kimliği belirlenemeyen 3'ü öldü, 46 kişi de yaralandı.

Can pazarının yaşandığı kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ölen yolculardan birinin cesedi, ekiplerin müdahalesi ile otobüsün altından çıkartıldı. Kazada yaralananlar ambulanslarla Karaman ve Mersin'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Karaman- Mersin karayolu yaklaşık 2 saat ulaşıma kapandı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

KAZADA ÖLENLERİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ölen 3 kişinin Rukiye Ertan (28), Sultan Söylemez (24) ve Hatice Yaldız olduğu belirlendi. Karaman Özel İdaresi'nde çalışan Rukiye Ertan'ın, bayram tatili için gittiği Adana'dan Karaman'a, üniversite öğrencisi Sultan Söylemez'in de memleketi Mersin'in Mut ilçesinden öğrenim gördüğü İzmir'e dönmek üzere olduğu belirtildi.

Yaralıların bazılarının isimleri şunlar:

"Sürücü İbrahim Çıkaran, ikinci sürücü Celal Öztürk, Yunus Özcan, Emel Özcan, Vesile Akgül, Mustafa Umut Sert, Ayşen Aslan, Habibe Atçeken, Emine Atçeken, Hatice Yılmazer, İsa Ekti, Mehmet Tulen, Ali Gürbüz, Hasan Karaboğaz, Yüksel Kurt, Onur Karataş, Güler Pala, Mustafa Keskin, Abdurrahman Tekparmak, Sahra Mehtap Nacar, Duygu Mısırlıoğlu, Levent Kelekci, Metin Başaran, Zeynep Üzüm, Hamza Üzüm, Aliye Doğan, Seher Şahin, Meltem Coşkunca, Zeynep Şimşek, Ali Köse, Uğur Taşçı, Hakan Yemişen, Fatih Salkacı, Emine Şimşek, Sümeyye Albayrak, Gizem Dinçer, Yılmaz Tekparmak."