Yolcu otobüsü devrildi: 6 kişi öldü

Amasya'da sabah saatlerinde bir yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada 6 kişi hayatını kaybederken, 36 kişi de yaralandı

Kaza Amasya'nın Merzifon İlçesi'nde sabah saat 06.45 sıralarında meydana geldi. İstanbul'dan Giresun yönüne doğru ilerleyen yolcu otobüsü İstanbul-Samsun karayolu üzerinde bulunan Kayadüzü Mevkii'nde şarampole devrildi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile meydana gelen kazada 6 kişi hayatını kaybederken, 36 kişi de yaralandı.





Yaralılara ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapıldı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, güvenlik ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı.



Otobüsün en son Çorum'un Osmancık İlçesi'nde mola verdiği, moladan yaklaşık yarım saat sonra da kazanın meydana geldiği ifade edildi.



Kazada yaralanan yolcu Tuncay Uslu, ayakta yapılan tedavisinin ardından kaza anını anlattı. Uslu, "Otobüs yeni mola vermişti. Şoför çok yaşlıydı. Baktığınız zaman bu otobüs bu şoföre nasıl emanet edilir dersiniz. Gören bir insan böyle diyebilir. Otobüs hızlı değildi bence. Kaza anında uyanıktım. Otobüs direksiyon hakimiyetin kaybetti yan yattı ve sürüklendi. Sonra da yuvarlandı" diye konuştu. Ölenlerin kimliklerinin tespiti için çalışmalar sürüyor. Jandarma tarafından kaza ile ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtildi.



ÖLENLERİN İSİMLERİ



Amasya'nın Merzifon İlçesi'nde şarampole yuvarlanan yolcu otobüsünde şoför İhsan Güleryüz (65), Tugçe Duran, Seyhan Kepir, Murat Etgü, Ayşe Zengin ve Murat Eyi hayatını kaybetti. Yaralıların tedavisinin hastanelerde sürdüğü belirtildi.