Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var!

Anadolu Otoyolu'nun Ankara kesiminde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu iki kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı

Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var!

Kamil Koç firmasına ait İstanbul-Ankara seferini yapan Serkan Pektaş yönetimindeki 16 SOP 70 plakalı yolcu otobüsü, otoyolun Cankurtaran mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Otobüsteki yolculardan ikisi kaza yerinde hayatını kaybetti, 20 yolcu yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık, AFAD, itfaiye, UMKE ve polis ekiplerince otobüsten çıkarılarak Ankara ve Bolu'daki hastanelere kaldırıldı.

Ekiplerin, kaza yerindeki çalışması devam ediyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #ankara #otobüs #otobüs kaza
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