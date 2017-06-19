Yolcu otobüsü köprüden düştü: Çok sayıda yaralı var

Çorum’da sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü, köprüden alt yola düştü. Kazada 3'ü ağır 48 kişi yaralandı

Kaza bu sabah meydana geldi. Giresun'dan Ankara'ya giden Mehmet Oğuz yönetimindeki 33 LD 900 plakalı yolcu otobüsü, Çorum-Sungurlu karayolunun 40'ıncı kilometresinde sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu köprüden alt yola düştü. Kazada ilk belirlemelere 3’ü ağır 48 kişi yaralandı. İhbar üzerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Soruşturma sürüyor.



