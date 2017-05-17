Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 2 ölü, 30 yaralı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 2 yolcunun yaşamını yitirdiği, 30 kişinin yaralandığı kazanın ilk bilgilere göre hatalı sollama sonucu meydana geldiği tespit edildi

Alınan bilgiye göre, Bursa'dan Van'a giden Zafer Üstün idaresindeki 34 ZZ 6516 plakalı yolcu otobüsü, Elazığ-Bingöl karayolu Karakoçan ilçesi Bulgurcuk köyü yakınlarında önünde seyreden Zafer Apalak'ın kullandığı 33 FH 380 plakalı demir yüklü tıra arkadan çarptı.

Otobüsün sağ ön kısmının büyük hasar gördüğü kazada, yolculardan Mehmet Senar Sekin olay yeri, Mustafa Olgun ise 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.



Kazada yaralanan 30 kişiden 12'si Bingöl Devlet Hastanesi, 7'si Karakoçan Devlet Hastanesi, 6'sı Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 5'i de Fırat Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı.



Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edilen yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Sekin'in cesedi Karakoçan Devlet Hastanesi, Olgun'un cesedi ise Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi.



Cumhuriyet savcısı olay yerinde inceleme yaparken, otobüs ve tır şoförlerinin ifadeleri alındı.



Gözaltına alınan otobüs şoförü Üstün'ün emniyetteki işlemleri sürüyor.



İlk belirlemelere göre, kaza, otobüs şoförünün tırı hatalı sollaması sonucu meydana geldi.



Yolcular kaza anını anlattı

Yolculardan Faysal Aşkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uyuduğu sırada yolcuların sesiyle uyandığını, kaza nedeniyle bazı yolcuların panikle camı kırarak dışarı çıkmaya çalıştığını söyledi.Camı kırarak dışarı çıktıklarını belirten Aşkın, "Çok büyük bir kaza geçirdik." dedi.Sami Avcı da Van'ın Başkale ilçesine gitmek için Bursa'dan otobüse bindiğini kaydetti.Otobüsün hareket etmesini beklerken kazada ölen Mustafa Olgun ile bir süre sohbet ettiğine dikkati çeken Avcı, Olgun'un da annesini ziyaret etmek için Başkale'ye gittiğini belirttiğini dile getirdi.Kaza anında uyuduğunu ifade eden Avcı, çarpmanın etkisiyle başını koltuğa vurup yere düştüğünü anlattı.