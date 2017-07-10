Yolcu otobüsü yandı, yangın ormana da sıçradı!

Isparta- Antalya karayolu Karaöz mevkiinde 41 yolcusu bulunan yolcu otobüsu, elektrik aksamındaki arıza nedeniyle alev aldı. Hemen yolcuları indirilen otobüs yanarken, alevlerin sıçraması nedeniyle bölgede orman yangını çıktı

Isparta'dan Antalya'ya seyreden özel bir seyahat firmasına ait yolcu otobüsü, saat 13.00 sıralarında elektrik aksamındaki arıza nedeniyle alev aldı. Yangını fark eden şoför, otobüsü durdurarak 41 yolcusunu tahliye etti. Alevler bir anda otobüsü sararken, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bu sırada alevler rüzgarın etkisiyle ormanlık alana da sıçradı. Kısa süre sonra gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen otobüs tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.



Bölgeye sevk edilen Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 yangın söndürme helikopteri ve 1 yangın söndürme uçağı ile 20 arazöz de yangına müdahalede bulundu. Ekipler ormanlık alandaki yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor.



Diğer yandan tahliye edilen otobüsün yolcuları ise başka bir araçla Antalya'ya gönderildi.