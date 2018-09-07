Yolcu otobüsünde skandal olay!

İzmir'den kalkan bir yolcu otobüsü mazot bitince yolculardan mazot parası istedi. Olay anı bir yolcu tarafından görüntülendi

Türkiye bunu da yaşadı. Alınan bilgiye göre İzmir-Ankara seferini yapan bir yolcu otobüsü biletli yolcularını alarak Ankara'ya doğru yola çıktı. Bir süre sonra otobüsün mazotu bitti. Yakıtı biten otobüsü şoför güvenli bir yere çekti. Ne olduğunu merak eden yolculara şoför aracın mazotunun bittiğini ve yardım için bekleyeceklerini söyledi.

İddiaya göre üç saat bekleyen yolcular tepki gösterdi. Otobüste çalışan görevlilerin yolculara mazot parasını verin mahkemeye verip paranızı alırsınız demesi sinirleri daha da gerdi. Görüntülerde bir yolcunun "Ben size işiniz görülsün diye 250 liralık mazot alacağım; siz bana; ‘mahkemeye verin paranızı alırsınız’ diyorsunuz" demesi dikkat çekti.

Sosyal medyada yayılan görüntüler büyük tepki topladı.