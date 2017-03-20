Yolculuk sırasında kazaya tanık olan doktor, sonrasında ise büyük şok yaşadı!

Marmaris Toplum Sağlığı Merkezi'nde görevli doktor 51 yaşındaki Sevim Sütçüoğlu, şehirlerarası otobüsle yolculuk yaptığı sırada dağlık alanda trafik kazasına tanık olunca, araçtan inerek yaralılara müdahale etti. Otobüsün şoförü, telefonla ulaşamadığı doktoru dağ başında bırakarak yoluna devam etti. Yapılanın insanlık dışı olduğunu söyleyen Dr. Sütçüoğlu, "Ben doktorum, gidip gerekli müdahaleyi yaptım. Döndüğümde otobüs durduğu yerde yoktu. Dağ başında yalnız kaldım. Şikayetçi oldum" dedi.



OTOBÜSÜ BIRAKTIĞI YERDE BULAMADI



'DAĞ BAŞINDA YALNIZ KALDIM'



ŞİKAYETTE BULUNDU



'DOKTOR OLDUĞUNU BİLSEYDİM BEKLERDİM'

Dr. Sevim Sütçüoğlu, Konya'nın Seydişehir İlçesi'nden Marmaris'e gitmek için bir yolcu otobüsüne bindi. Antalya'nın Gündoğmuş İlçesi yakınlarına gelindiğinde, şiddetli yağmurda bir otomobilin şarampole yuvarlandığını gören otobüs şoförü Mehmet İskender, az ileride aracı park etti. Yolculara aracı terk etmemelerini söyleyen şoför İskender, kaza yapanlara yardıma gitti. Dr. Sevim Sütçüoğlu otobüstekilere, "Ben doktorum, yardım edeyim" diyerek kaza yapan aracın yanına gitti. Dr. Sütçüoğlu, yaralılara müdahale ederken, şoför Mehmet İskender otobüse dönerek yola devam etti. Yaklaşık 10 dakika sonra gelen 112 Acil Servis ekibine 3 yaralıyı teslim eden Dr. Sütçüoğlu, yapayalnız kaldığı dağ başında otostop yapmak zorunda kaldı.Yapılanın insanlık dışı olduğunu söyleyen Dr. Sütçüoğlu, "Ambulans gelene kadar yapılan yardımlar yanlış olabiliyor. 'Kimse inmesin' uyarısı yapıldı ama şoförümüz dahil inenler oldu. Şoför oradayken ben de gittim ve beni gördü. 'Ben doktorum yardım etmek isterim' deyince herkes elimden tutup beni kazanın olduğu şarampole indirdi. Yaralılara gerekli müdahaleyi yaptım. 112 ekipleri gelince de onlara teslim ettim. En fazla 10 dakika geçti ama zamanın nasıl geçtiğini anlamadım. Hızlı yürüdüm ve tekrar otobüse binmek istedim ama otobüsü durduğu yerde yoktu" dedi.Otobüsün ayrıldığına inanamadığını belirten Dr. Sütçüoğlu, "Neyse ki çantamı almıştım ama valizim otobüsteydi. Şirketin merkezine ulaşmak için telefonuma baktığımda arandığımı gördüm. Telefonun sesini müdahale esnasında duydum ama yakınlarımdır diye bakmadım. Şoförü aradığımda ise beni üç kere aradıktan sonra kaza yerinden ayrıldığını söyledi. Burası dağ başıydı, yanımda oturan kişi de benim doktor olduğumu şoföre söylemiş. Buna rağmen beni bıraktı, dağ başında yalnız kaldım. Otostop çekerek otobüse ulaşmaya çalıştım. Şoför beni bir noktada bekleyeceğini söyledi ama o noktada yoktu. Yine aradım ve Manavgat'ta jandarma merkezi yanında olduğunu söyledi. Jandarma durdurduğu için orada yakaladım. Aksi takdirde durmayabilirdi" diye konuştu.İlk defa böyle bir şeyle karşılaştığını kaydeden Dr. Sütçüoğlu, "Biz doktorlar Hipokrat yemini ettik, gördüğümüz anda müdahale etmek durumundayız. İnsanlar hekim bir şey yapmadığında kızıyor ama böyle bir şey yaptığında da maruz kaldığım durum bu. Yolcular bana hak verdi. Bir yaptırım olmalı. Firma bunu değerlendirmeli" dedi.Antalya otobüs terminalinde polise şikayette bulunan Dr. Sütçüoğlu, BİMER ve CİMER'e de şikayetçi oldu.Otobüsün şoförü Mehmet İskender ise önünde meydana gelen trafik kazasında yol güvenliğini aldıktan sonra olay yerine gittiğini söyledi. Yolcuların inmemesini istediğini anlatan İskender, şöyle konuştu:"Çok kaygan bir zemin vardı ve inen her yolcu risk demekti. Doktor olduğunu bilmiyordum. Ben otobüsteki yolcuların güvenliğinden sorumluyum. Muavini kaza yerine göndermem bir risk, yolcular dağılabilirdi. Yolcumuz olan doktoru kaza yerinde görmedim. İnsanlık vazifemi yaptım, kaza yerine gidip baktım. Doktor olduğunu söyleyip inmek istediğini söyleseydi niye durmayalım? Ben durduktan sonra başka bir kazaya neden olsaydık nasıl hesap verirdim? Doktor olduğunu bilseydim beklerdim. Jandarmaya 112'ye zaten haber verdik. Kendisine telefonla ulaşmaya çalıştım."