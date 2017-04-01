Yolu olmayan köy, yolculuğunu böyle yapıyor

Rize 'nin Muradiye Beldesi Yeşildere Mahallesi sakinleri yolu olmayan evlerine, bölgede varangel olarak bilinen ve 100 metre yüksekten geçen ilkel teleferik le ulaşıyor. Evleri ile yol arasına yaklaşık 10 teleferik hattı kuran mahalle sakinleri ölümüne yolculuk ediyor.



"ALLAH'A EMANET GİDİYORUZ"

Merkeze bağlı Muradiye Beldesi’nde 25 haneli Yeşildere Mahallesi'nde araç yolu yapımı için çaba harcayan mahalle sakinleri bir sonuç alamayınca, kendilerince çözüm yolu buldu. Bölgede varangel olarak bilinen ilkel teleferik hatları kurdu. Mahalle sakinleri, kimi yatay kimi dikey kurulan 120 metre uzunluğunda ve zeminden yaklaşık 100 metre yükseklikten geçen teleferik hattı ile evlerine ulaşıyor. 10 kadar teleferik hattı kurulan mahallede teleferiğin biri gidiyor, diğer geliyor. Ölümüne yolculuk yapan mahalle sakinleri, dik patika yolu çıkamayan yaşlı ve hastaların teleferiğe binmekten başka çareleri olmadığınan yakındı.Evlerine yol olmadığı için 10 yıldır teleferikle ulaşım sağladığını anlatan Kamile Küçükmustafa, “Tehlikeli ama Allah’a emanet biniyoruz. 10 yıldır yol yaptırmaya çalışıyoruz ama sonuç alamadık. Kalp hastasıyım. Dik yokuşu inip çıkamıyorum. Korku içinde teleferiğe biniyorum” dedi.Mahallede teleferikle kullananlardan Marifet Yıldırım da “Yolumuz yok. Sakat olduğum için yürüyemiyorum. Tek isteğimiz bir yol. Teleferiğe binmek tehlikeli ama başka çaremiz de yok” diye yakındı ve evlerine yol yapılmasını istedi.