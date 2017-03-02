YPG, Münbiç'ten çekilmezse vuracağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "El Bab bittikten sonra Münbiç'e gideceğiz. YPG çekilmezse vuracağız" dedi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin daha önce verdiği çekilme sözlerini hatırlattı ve "El Bab'dan sonra Menbic'e doğru gideceğiz. Operasyon henüz başlamadı, taciz ateşi olabilir. ABD askerlerinin o bölgede olduğunu biliyoruz. Menbic'ten YPG'lilerin çekilmesini istiyoruz. Çekilmezlerse vuracağımızı daha önce söyledik" dedi. Bakan Çavuşoğlu, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Mesud Barzani'nin ziyaretindeki bayrak eleştirilerine de şu yanıtı verdi: Herkesin görüşlerinize bizim saygımız var. Ama diplomaside kurallar vardır. kendi anayasası içinde bir federal yapı kurulduysa, PKK'ya karşı en önemli müttefikimizdir. PKK'ya yönelik birlikte ortak adımlarımız, operasyonlarımız olacak. Irak anayasası çerçevesinde kurulmuş ve Irak bayrağıyla beraber daha önceki ziyaretlerde de bayrak konulmuştur. Sayın Başbakanımızla görüşürken de yine masada üç bayrak vardı. Tataristan cumhurbaşkanı da geldiğimiz zaman, Rusya bayrağının yanında Tataristan bayrağını da koyuyoruz. Burada hiç kimseye pozitif bir ayrımcılık yoktur. 'Bu olmasın' görüşüne de görüş olarak saygı duyabiliriz. Ama 'ya biz ya onlar' demek doğru değildir, ben şahsi görüşümü söylüyorum burada. Bu sıradan bir protokol uygulamasıdır. Ve Barzani'nin gelişinde yapılan da ilk uygulama değildir.