YSK Başkanı konuştu: Sahte oy yok

YSK Başkanı Sadi Güven, seçim güvenliği konusunda eleştirilerde bulunan muhalefet partilerine seslenerek, "Sandıklara müşahitlerinizi gönderin. Sahte oy yok, sahte pusula yok" dedi

YSK Başkanı konuştu: Sahte oy yok
30 Nisan 2018 Pazartesi 10:08

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven gazetecilerin sorularını yanıtladı. Güven, seçim başlamadan seçim güvenliğini tartışmanın doğru olmadığını söyledi.

Muhalefetin seçim güvenliği eleştirilerine de yanıt veren Güven "Seçim güvenliğiyle ilgili tedbirlerimizi aldık. En büyük görev siyasi partilere düşüyor. halk eğitimlerde partilerin sandıklarda görevlendireceği üyelere eğitim vereceğiz. Üyelerini göndersinler eğitim verelim" dedi.

Seçimde partilerin sandıklara müşahitlerini eksiksiz göndermesini isteyen Güven "Sahte oy yok, sahte pusula yok" ifadelerini kullandı.

Etiketler; #sadi güven #ysk #seçim sandık
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