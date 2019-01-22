YSK Başkanı mevcut seçmen sayısını açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, Türkiye'de mevcut seçmen sayısının 57 milyon 93 bin 985 olduğunu açıkladı. Güven, 'sahte seçmen de hayali seçmen de yok' dedi

YSK Başkanı Sadi Güven şu açıklamaları yaptı:

* 24 Haziran seçimlerinde 736 iken bu seçim döneminde beyan edilen yerleşim yerinde oturmadığı için kaydı dondurulan seçmen sayısı 56 bin 495.



* Mükerrer seçmen de sahte seçmen de hayali seçmen de yok.



* Seçmen kütüklerinde 100 yaş üzerinde 6 bin kişi görünce, şüphelendiğimiz kayıtları incelettik. Bu 6 bin kişi, ölü olanlar kayıttan düşüldü.



* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan Suriyeliler kesinlikle oy kullanamaz.

* Seçmen listeleri askıya çıktıktan sonra 165 kişiyle ilgili ihbar geldi. 7 kişinin sağ olduğu, diğerlerinin öldüğü belirlendi. 7 kişi dışındaki vatandaşlar seçmen kütüğü listesinden düşüldü.

* YSK olarak bu işte ciddi manada hassasiyet gösteriyoruz ve seçmenlerimizin gerçek yerlerinde oylarını kullanmasını için elimizden geleni yapıyoruz, yasa da onu emrediyor. Hakimlerimize bu konuda resen inceleme yetkisi de verdik.