YSK'da kura çekimi! İttifakların ve partilerin pusuladaki yerleri belli oldu

24 Haziran seçimlerinde partilerin ve ittifakların oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) kura çekimi yapıldı

Kura çekimi öncesi konuşan YSK Başkanı Sadi Güven, "Önce ittifakların ve siyasi partilerin adları yazılı fanustan kurum tarafından çekim yapılacak, ismi çıkan ittifakın temsilcisi gelerek pusuladaki sırasını belirleyecektir. Oy pusulasındaki sıralama pusulanın solundan sağına doğru olacaktır. Daha sonra ittifak içerisindeki sıralarının belirlenmesi amacıyla kura çekimi yapılacaktır" dedi. Daha sonra kura çekimine geçildi.

KURA ÇEKİMİNE GÖRE PUSULADAKİ SIRALAMA ŞÖYLE:

1- Cumhur İttifakı

2- HÜDA-Par

3- Vatan Partisi

4- Halkların Demokratik Partisi

5- Bağımsız Türkiye Partisi

6- Millet İttifakı

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