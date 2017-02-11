YSK, referandum tarihini resmen açıkladı

Meclis'te yaklaşık iki hafta süren görüşmeler sonrasında anayasa değişikliği kabul edilerek onayı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderildi. Erdoğan, elinde bir süre beklettikten sonra anayasa değişikliğini onayladı.
Onay sonrası Yüksek Seçim Kurulu toplandı ve referandum tarihini kesinleştirdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, referandum tarihinin 16 Nisan 2017 olduğunu açıkladı.
Seçmen sayısıAnayasa değişikliği referandumunda, yurt içinde ve yurt dışında oy kullanacak seçmenlerle ilgili bilgileri paylaşan YSK Başkanı Güven, şöyle devam etti: "Bugün itibariyle yurt içi seçmen kütüğüne kayıtlı seçmen sayımız 55 milyon 336 bin 960. Yurt içinde kurulacak sandık sayısı yaklaşık 164 bin. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmen sayımız 2 milyon 929 bin 389'dur. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlere halk oylamasında 57 ülke, 119 temsilcilikte ve 32 gümrük kapısında kurulacak sandıklarda oy kullandırılması planlanmaktadır. Bu seçimde yurt dışı seçmen kütüğü tek seçim çevresi olarak oluşturulmuştur. Böylece yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, bağlı bulundukları temsilcilik görev çevrelerinde kurulan sandıklarda veya oy verme günlerinde bulundukları yerlerdeki temsilciliklerde kurulan sandıklarda oylarını kullanabileceklerdir"
Adres değişikliği yapanlar dikkatSeçmen listelerinin 18 Şubat'ta askıya çıkarılıp, 26 Şubat'ta askından indirileceğini bildiren Güven, "Seçim takvimi 16 Şubat tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacaktır. Hazırlanan seçim takvimine göre, muhtarlık bölgesi askı listeleri, 18 Şubat Cumartesi günü askıya çıkarılacak, 26 Şubat Pazar günü askıdan indirilecektir. Kayıtlarında yanlışlık, eksiklik, nüfus alan bilgisi değişikliği bulunan, askı süresi içinde yerleşim adresini değiştiren veya seçmen niteliğine sahip olduğu halde muhtarlık bölgesi askı listelerinde ismi bulunmayanlar nüfustan alacakları adres değişikliği uygunluğu belgesiyle İlçe Seçim Kurulu'na başvuracak. İlçe uygun görürse nüfus müdürlüğünde tescil edilmiş adresi, karar üzerine seçmen kütüğüne işlenecektir" diye konuştu.
YSK Başkanı Güven, seçimde sandık kurullarına üye verebilecek siyasi partileri ise şöyle sıraladı: "Adalet ve Kalkınma Partisi, Anavatan Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Demokratik Partisi, Hür Dava Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Vatan Partisi"