YSK, referandum tarihini resmen açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anayasa değişikliğini onayladı. YSK'de bu gelişme sonrasında referandum tarihini resmen açıkladı

Meclis'te yaklaşık iki hafta süren görüşmeler sonrasında anayasa değişikliği kabul edilerek onayı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderildi. Erdoğan, elinde bir süre beklettikten sonra anayasa değişikliğini onayladı.



Onay sonrası Yüksek Seçim Kurulu toplandı ve referandum tarihini kesinleştirdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, referandum tarihinin 16 Nisan 2017 olduğunu açıkladı.

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Adres değişikliği yapanlar dikkat