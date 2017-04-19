YSK, referandumla ilgili kritik kararı verdi

YSK referandum un iptali için yapılan başvuruları reddetti. Oylamada 10 üye ret oyu verirken 1 üye kabul oyu verdi.

Yüksek Seçim Kurulu 16 Nisan tarihinden gerçekleştirilen referandum ile ilgili tüm itirazları reddetti.Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle; "Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Demokratik Partisi ve Vatan Partisi tarafından ayrı ayrı Yüksek Seçim Kurulu’na sunulan dilekçeler ile 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan Anayasa Değişikliği Halkoylaması’nın tam kanunsuzluk nedeniyle iptaline ilişkin talepler bugün saat 10.39 başlayan Yüksek Seçim Kurulu Toplantısı’nda görüşülmüş, yapılan değerlendirmeler neticesinde her üç talebin de ayrı ayrı oylanması sonucunda 10 üyenin ret, 1 üyenin kabul yönündeki oyları ve oy çokluğu ile reddine saat 17.30 itibariyle karar verilmiştir."Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasına yönelik itirazları bugün değerlendireceklerini söylemişti.