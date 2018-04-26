YSK seçim takvimini açıkladı. İşte kritik tarihler

YSK, seçim takvimi çalışmalarını tamamladı. Cumhurbaşkanı aday gösterme tarihi 4-9 Mayıs, ittifak için son başvuru tarihi ise 6 Mayıs olarak belirlendi

YSK seçim takvimini açıkladı. İşte kritik tarihler
26 Nisan 2018 Perşembe 13:50

YSK, seçim takvimi çalışmasını tamamladı. Takvim birazdan Resmi Gazete'de yayınlanacak. 5 gün olan Cumhurbaşkanı adaylığı başvuru süresi 6 güne çıkarıldı, 4-9 Mayıs arası aday olunabilecek.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim takvimine ilişkin çalışmasını tamamlayarak, yayımlanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderdi.

Seçim takvimininde cumhurbaşkanlığı için aday gösterme tarihleri belli oldu. Buna göre 4-9 Mayıs tarihlerinde aday gösterilebilecek.

İTTİFAK İÇİN SON TARİH 6 MAYIS, LİSTELER İÇİN İSE 21 MAYIS

Takvime göre ittifak için son başvuru tarihi 6 Mayıs olacak. Milletvekilleri aday listeleri için son tarih 21 Mayıs olarak belirlendi.

YURT DIŞINDA 12 GÜNLÜK OY VERME SÜRESİ

Yurt dışında oy verme işlemi 7 Haziran'da başlayacak, 19 Haziran'da sona erecek.

Etiketler; #ysk #cumhurbaşkanı #erken seçim #seçim takvimi
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