Yük trenine bombalı saldırı

Diyarbakır 'ın Sur ilçesinde PKK 'lı teröristler tren yoluna tuzakladığı patlayıcıyı yük treninin geçişi sırasında infilak ettirdi. Saldırı da can kaybı ve yaralanan olmadı.

Alınan bilgiye, merkez Sur ilçesinin Karpuzlu Mahallesi'nde Batman'dan Diyarbakır gelen Devlet Demiryollarına ait 53029 sayılı yük treninin geçişi sırasında terör örgütü PKK mensupları önceden raylara tuzakladıkları patlayıcıyı infilak ettirdi.Olay yerine 112 Acil Sağlık ile UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.Saldırıda can kaybı ve yaralanan olmadı. Patlamanın etkisiyle bazı vagonlar raydan çıktı, olay yerinde yaklaşık 1,5 metre derinliğinde 3 metre genişliğinde çukur oluştu.Vagonların boş olduğu belirtildi.Saldırının ardından bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.