Yüksek Lisans Nedir ve Nasıl Yapılır?

Yüksek Lisans, fakülte öğretimine dayalı eğitim – öğretim ve araştırmaların sonuçlarını ortaya koymayı hedefleyen yüksek öğretimdir

Yüksek Lisans , fakülte öğretimine dayalı eğitim – öğretim ve araştırmaların sonuçlarını ortaya koymayı hedefleyen yüksek öğretimdir. İngilizcesi ile master olarak adlandırılır. Lisans eğitimi sonrasında devam edilen eğitim sistemine verilen isimdir. Yüksek lisans , kişinin eğitim aldığı bölümde uzmanlaşması ve bu uzmanlık durumunu bilimsel bir makale ile yani tezle ispat etmesiyle tamamlanır. Yüksek lisans eğitiminin ardından kişi “bilim uzmanı”, “yüksek mühendis”, “uzman”, “yüksek mimar” gibi unvanlar kazanı r.

Master Tezli ve Tezsiz olmak üzere iki gruba ayrılır.

Tezli Yüksek Lisans Programı

Tezli yüksek lisans programı öğrenim gören kişinin bilimsel araştırmalar ışığında bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve bilgiyi yorumlama yeteneğini kazanmasına olanak sağlar. Tezli yüksek lisans başvurusu yapmak için ALES sınavına girip yeterli puanı almak ve başvurulan programın gerek duyduğu kriterleri yerine getirmek gerekmektedir. tezli program eğitimi için detaylı bilgileri sayfamızda bulabilirsiniz.

Tezsiz Yüksek Lisans

Tezsiz yüksek lisans programı mezun olunan eğitim alanında veya farklı bir alanda akademik düzeyde bilginin uygulamaya çevrilmesinin hedeflendiği lisans üstü eğitim biçimidir. Tezli yüksek lisans programındaki gibi ALES sınavı şartı aranmamaktadır. Tez yazılması yerine dönem projesi yapılır. Tezsiz program eğitimi için detaylı bilgileri sayfamızda bulabilirsiniz.





Yüksek Lisansın Amacı

Eğitimin amacı programa dahil olan öğrencilere ilgilendiği alanda bilimsel olarak yetkinlik kazandırmaktır. Program süresi boyunca öğrenci bilimsel araştırma yöntemlerini öğrenir ve bu yöntemlerin ilgili alan için uygulaması hedeflenir. Tezli programlarda öğrenci tez yazarak ilgili konuda alan araştırması yapar ve özgün bir çalışma çıkarması istenir. Bu öğrenciye olduğu kadar ilgili alan içinde bilimsel anlamda katkı sağlar.

Ne İşe Yarar?

Yüksek Lisans Eğitimi alan kişiler kendilerini ilgili oldukları alan için akademik anlamda ileri düzeyde geliştirir. İlgili alan için kazanılan bu yetkinlik özel sektör veya kamuda oldukça fark yaratmaktadır.