Yüksek rütbeli askerlere operasyon!

Ankara merkezli 9 ildeki FETÖ operasyonunda, Jandarma Genel Komutanlığında görevli 7'si albay 9'u yarbay, 16 muvazzaf subay hakkında gözaltı kararı verildi.
FETÖ soruşturması kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 9 ilde, 16 muvazzaf subay hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu düzenlendi. Operasyonda çok sayıda asker hakkında gözaltı kararı verildi
Ankara merkezli 9 ildeki FETÖ operasyonunda, Jandarma Genel Komutanlığında görevli 7'si albay 9'u yarbay, 16 muvazzaf subay hakkında gözaltı kararı verildi.