Yüksek rütbeli askerlere operasyon!

Ankara merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu düzenlendi. Operasyonda çok sayıda asker hakkında gözaltı kararı verildi

Yüksek rütbeli askerlere operasyon!

Ankara merkezli 9 ildeki FETÖ operasyonunda, Jandarma Genel Komutanlığında görevli 7'si albay 9'u yarbay, 16 muvazzaf subay hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ soruşturması kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 9 ilde, 16 muvazzaf subay hakkında gözaltı kararı verildi.

Etiketler; #ankara #fetö
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