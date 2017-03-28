Yüksekdağ için 7,5 yıl hapis istemi!

HDP 'li Figen Yüksekdağ hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla 7,5 yıl hapis cezası istendi.

HDP'den milletvekili seçilen ancak hakkında kesinleşmiş hapis cezası olduğu için parti üyeliği ve milletvekilliği düşürülen Figen Yüksekdağ hakkıda bir soruşturma daha tamamlandı.Şu an cezaevinde tutuklu bulunan Yüksekdağ için 8 Nisan'da yayınlanan bir programda yaptığı konuşma nedeniyle soruşturma açılmıştı. Tamamlanan soruşturmada Yüksekdağ için 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla 7,5 yıl hapis cezası talep edildi.Yüksekdağ'ın, yargılandığı bir davadan hüküm giydiğine dair kesinleşen mahkeme kararının TBMM Genel Kurulunda okunmasıyla milletvekilliğinin düşürüldüğünün anımsatıldığı iddianamede, şüphelinin konuşmalarında terör örgütü PKK'nın cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösteren, öven ya da bu yöntemlere başvurmaya teşvik edecek nitelikte propaganda yaptığı vurgulandı.