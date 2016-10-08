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    • Yüksekova'da silahlı kavga: 4 kişi öldü

    Hakkari Yüksekova'da Eski Cezaevi Kavşağı mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle silah sesleri yükseldi. Olayda 4 kişi yaşamını yitirirken, polis bölgeye kimseyi yaklaştırmıyor

    08 Ekim 2016 Cumartesi 13:40
    Yüksekova'da silahlı kavga: 4 kişi öldü
    Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2 grup arasında henüz nedeni bilinmeyen kavgada 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

    Edinilen bilgiye, sabah 10.00 sıralarında ilçenin Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan Eski Cezaevi Kavşağı mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle silah sesleri yükseldi. Silah seslerinin ardından olay yerine ambulanslar sevk edildi.

    4 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

    Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Serhat Buldan, Nejdet İşözü, Rahmi Sefalı, Aydın Tümen'in hayatını kaybettiği, Şemsettin Çakmakçı, Mehmet Ali Kaya ve Ayşehan Doğan'ın da yaralandığı bildirildi.

    OLAY YERİNE KİMSE YAKLAŞTIRILMIYOR

    Polis olayın ardından olay yerine kimseyi yaklaştırmazken, birçok kişinin de gözaltına alındığı öğrenildi.


    Anahtar Kelimeler: Yüksekova, Yüksekova çatışma

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