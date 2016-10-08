Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2 grup arasında henüz nedeni bilinmeyen kavgada 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.



Edinilen bilgiye, sabah 10.00 sıralarında ilçenin Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan Eski Cezaevi Kavşağı mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle silah sesleri yükseldi. Silah seslerinin ardından olay yerine ambulanslar sevk edildi.



4 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ



Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Serhat Buldan, Nejdet İşözü, Rahmi Sefalı, Aydın Tümen'in hayatını kaybettiği, Şemsettin Çakmakçı, Mehmet Ali Kaya ve Ayşehan Doğan'ın da yaralandığı bildirildi.



OLAY YERİNE KİMSE YAKLAŞTIRILMIYOR



Polis olayın ardından olay yerine kimseyi yaklaştırmazken, birçok kişinin de gözaltına alındığı öğrenildi.







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