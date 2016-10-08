08 Ekim 2016 Cumartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Yüksekova'da zırhlı polis aracının tüfeği ateş aldı: 4 kişi öldü

    Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde devriye gezen 'kobra' tipi zırhlı polis aracının kulesindeki makineli tüfeğin henüz belirlenemeyen nedenle seri ateş alması sonucu, kurşunların isabet aldığı mobilya mağazasında 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Zırhlı aracın kule bölümünde görevli olan silah sorumlusu polis İ.M. gözaltına alındı. Polis memuru İ.M. ifadesinde "Silah kendiliğinden ateş aldı" dedi

    08 Ekim 2016 Cumartesi 13:40
    Yüksekova'da zırhlı polis aracının tüfeği ateş aldı: 4 kişi öldü
    Olay, ilçenin en merkezi yeri olan Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan Eski Cezaevi Kavşağı'nda saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Orman Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis zırhlı aracın kule kısmında bulunan makineli tüfek, henüz bilinmeyen nedenle seri halde ateş aldı. Makineli tüfekten çıkan kurşunlar cadde üzerinde 6 katlı binanın girişindeki mobilya mağazasına isabet etti. İşyeri ortaklarından Aydın Tümen ile çalışanlardan Şemsettin Çakmakçı, Rahmi Safhalı, Necdet İşözü, Mehmet Ali Kaya ve Serhat Buldan yaralandı.

    HDP'Lİ BULDAN'IN YEĞENİ DE ÖLDÜ

    Olay yerine sevk edilen ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Serhat Buldan, Rahmi Safhalı, Necdet İşözü ve Aydın Tümen yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Ölen 4 kişiden Serhat Buldan'ın, HDP Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan'ın yeğeni olduğu belirtildi. Yaralılar Şemsettin Çakmakçı ve Mehmet Ali Kaya'nın tedavisi ise sürüyor.

    Olayın ardından zırhlı polis aracında kulede görevli ve silahtan sorumlu olan polis İ.M. gözaltına alındı. Silahın neden ateş aldığı henüz bilinmezken polis İ.M.'nin ilk ifadesinde "Ben tetiğe dokunmadım. Silah kendiliğinden ateş aldı, neden olduğunu bilemiyorum" dedi.

    MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

    Olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatılırken İçişleri Bakanlığı müfettiş görevlendirdi. Hakkari Valiliği'nden yapılan soruşturmayla ilgili açıklamada, "Aracın kule kısmında görevli polis memuru İ.M. alınan ilk ifadesinde aracın kule kısmında bulunan silahın kendiliğinden ateş aldığını, tetik kısmına kesinlikle dokunmadığını beyan etmiştir. Konuyla ilgili olarak aracın kule bölümünde görevli polis memuru İ.M. gözaltına, olaya karışan zırhlı araç muhafaza altına alınmış, olayla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için İçişleri Bakanlığınca Mülkiye Başmüfettişii görevlendirilmiş. İlgili Mülkiye başmüfettişi tarafından çalışmalara başlanmıştır" denildi.

    OLAY NASIL OLDU?

    Hakkari Valiliği'nin açıklamasında, olayın meydana gelişi de şöyle anlatıldı:

    "8.10.2016 saat 10.00 sarılarında Özel Hareket Gurup Amirliği hizmetinde kullanılan 'orman kobra' kod nolu ekipte görevli araç şoförü polis memuru B.Z., araç kulecisi polis memuru İ.M. ve polis memuru E.K., Orman Mahallesi'ndeki devriye görevini ifa etmek için Cengiz Topel Caddesi üzerinde Cezaevi Kavşağına geldiğinde aracın kule kısmında bulunan silahın ateş alması nedeniyle Jiyan Mobilya'nın müştemilat kısmında bulunan Şemsettin Çakmakçı, Rahmi Safhalı, Necdet İşözü, Mehmet Ali Kaya, Serhat Buldan ve Aydın Tümen isimli şahıslar yaralanmış, şahıslar olay yerine gelen ambulansla ivedi bir şekilde Yüksekova Devlet Hastanesi'ne intikal ettirilmiş. Rahmi Safhalı, Necdet İşözü, Serhat Buldan ve Aydın Tümen isimli şahıslar yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Diğer yaralı şahısların tedavisi sürüyor."
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Yüksekova, Yüksekova çatışma

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Gülseren E. YENİÇAY Gülseren E. YENİÇAY CHP'lilere fotoğraf çekme günü
  • Prof.Dr. Tülay ÖZÜERMAN Prof.Dr. Tülay ÖZÜERMAN Müdahaleci devlet (!)
    • GAZETE MANŞETLERİ
    SON DAKİKA
    HAVA DURUMU
    Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
    EN ÇOK OKUNANLAR
    LİNKLER
    Öneriler
    E-GAZETE
    ARŞİV

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2016 © Copyright © 2010 İzmir Haber Ekspres / İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz