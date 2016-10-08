

HDP'Lİ BULDAN'IN YEĞENİ DE ÖLDÜ



MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

OLAY NASIL OLDU?

Haber Kaynağı: DHA

Olay, ilçenin en merkezi yeri olan Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan Eski Cezaevi Kavşağı'nda saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Orman Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis zırhlı aracın kule kısmında bulunan makineli tüfek, henüz bilinmeyen nedenle seri halde ateş aldı. Makineli tüfekten çıkan kurşunlar cadde üzerinde 6 katlı binanın girişindeki mobilya mağazasına isabet etti. İşyeri ortaklarından Aydın Tümen ile çalışanlardan Şemsettin Çakmakçı, Rahmi Safhalı, Necdet İşözü, Mehmet Ali Kaya ve Serhat Buldan yaralandı.Olay yerine sevk edilen ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Serhat Buldan, Rahmi Safhalı, Necdet İşözü ve Aydın Tümen yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Ölen 4 kişiden Serhat Buldan'ın, HDP Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan'ın yeğeni olduğu belirtildi. Yaralılar Şemsettin Çakmakçı ve Mehmet Ali Kaya'nın tedavisi ise sürüyor.Olayın ardından zırhlı polis aracında kulede görevli ve silahtan sorumlu olan polis İ.M. gözaltına alındı. Silahın neden ateş aldığı henüz bilinmezken polis İ.M.'nin ilk ifadesinde "Ben tetiğe dokunmadım. Silah kendiliğinden ateş aldı, neden olduğunu bilemiyorum" dedi.Olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatılırken İçişleri Bakanlığı müfettiş görevlendirdi. Hakkari Valiliği'nden yapılan soruşturmayla ilgili açıklamada, "Aracın kule kısmında görevli polis memuru İ.M. alınan ilk ifadesinde aracın kule kısmında bulunan silahın kendiliğinden ateş aldığını, tetik kısmına kesinlikle dokunmadığını beyan etmiştir. Konuyla ilgili olarak aracın kule bölümünde görevli polis memuru İ.M. gözaltına, olaya karışan zırhlı araç muhafaza altına alınmış, olayla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için İçişleri Bakanlığınca Mülkiye Başmüfettişii görevlendirilmiş. İlgili Mülkiye başmüfettişi tarafından çalışmalara başlanmıştır" denildi.Hakkari Valiliği'nin açıklamasında, olayın meydana gelişi de şöyle anlatıldı:"8.10.2016 saat 10.00 sarılarında Özel Hareket Gurup Amirliği hizmetinde kullanılan 'orman kobra' kod nolu ekipte görevli araç şoförü polis memuru B.Z., araç kulecisi polis memuru İ.M. ve polis memuru E.K., Orman Mahallesi'ndeki devriye görevini ifa etmek için Cengiz Topel Caddesi üzerinde Cezaevi Kavşağına geldiğinde aracın kule kısmında bulunan silahın ateş alması nedeniyle Jiyan Mobilya'nın müştemilat kısmında bulunan Şemsettin Çakmakçı, Rahmi Safhalı, Necdet İşözü, Mehmet Ali Kaya, Serhat Buldan ve Aydın Tümen isimli şahıslar yaralanmış, şahıslar olay yerine gelen ambulansla ivedi bir şekilde Yüksekova Devlet Hastanesi'ne intikal ettirilmiş. Rahmi Safhalı, Necdet İşözü, Serhat Buldan ve Aydın Tümen isimli şahıslar yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Diğer yaralı şahısların tedavisi sürüyor."