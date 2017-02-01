Yunan Bakan, Kardak'a havadan çelenk bıraktı

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, beraberindeki bazı askeri yetkililerle birlikte bu sabah, 21 yıl önce ölen 3 Yunan askerinin anısına Kardak kayalıklarına helikopterden çelenk attı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarının geçen pazar günü öğle saatlerinde gidip inceleme yaptığı Kardak kayalıklarına, bugün Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos geldi. Bazı askeri komutanlarla birlikte saat 08.30'da, Leros Adası'ndan helikopterle hareket eden Savunma Bakanı Panos Kammenos, kayalıklara 21 yıl önce ölen 3 Yunan askerinin anısına çelenk attı. O dakikalarda, hangi ülkeye ait olduğu öğrenilemeyen F-16 uçakları, 30 dakika boyunca gökyüzünde uçtu. Kayalıklar üstünde bir süre uçan Kammenos'u taşıyan helikopter ise ardından kalkış yaptığı adaya döndü. Bakan Kammenos, Twitter hesabından Kardak ziyaretinin fotoğraf ve görüntülerini paylaştı.



PANAMA GEMİSİ HEYECAN YARATTI



Saat 11.30'da ise İspanya'nın Castellon Limanı'ndan gelerek Güllük Limanı'na giden Panama bayraklı 'Star S' isimli 150 metre uzunluğunda ve 21 metre genişliğindeki 11 bin 896 grostonluk kuru yük gemisi, kayalıkların yakınından geçince, çarpma ihtimali nedeniyle korkuttu. Ancak herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı, yoluna devam etti. Bölgede 1 Türk sahil güvenlik botu ve P1208 bordo numaralı 'Kaş' isimli Türk Karakol Botu ile Yunan sahil güvenliğine ait 1 botun bekleyişini sürdürdüğü görüldü.



KARDAK'TA NE OLDU?



Tarihe Kardak Krizi olarak geçen olay 1996 yılının Ocak ayında yaşandı. Figen Akat adlı Türk gemisi 25 Aralık 1995 tarihinde Ege Denizi'ndeki, Bodrum'un 3.8 mil uzaklığındaki Kardak Kayalıklarında karaya oturdu. Bu olaydan sonra Yunanistan, deniz kazasının kendi karasularında olduğunu ileri sürdü. Türkiye ise söz konusu adaların kendisine ait olduğunu belirtti. Yunan ordusu, bir süre sonra doğudaki adacığa asker çıkarıp bayrak dikti. Bunun üzerine iki ülkenin deniz kuvvetleri adanın çevresinde konuşlandı. Dönemin Başbakanı Tansu Çiller, "O bayrak inecek, o asker gidecek" diyerek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin savaşa hazır olduğunu belirtti ve 30 Ocak 1996 gecesi adaya asker çıkarılmasını istedi. Türk SAT ve SAS komandoları Doğu Kardak'ı kuşatan Yunan donanmasının arasından geçerek hemen yandaki ikinci adaya (Batı Kardak) gece operasyonu ile çıkıp Türk bayrağını dikti. Daha sonra ABD ve NATO'nun girişimleriyle tansiyon düşürüldü ve kriz öncesi duruma dönüldü.