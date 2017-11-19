Yunan halterci Leonidis'den Süleymanoğlu'na veda

Leonidis, Süleymanoğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutunu öperek veda etti



Milli halterci Halil Mutlu da cenazeye katıldı



Süleymanoğlu'nun bir dönem en önemli rakibi olan Yunan sporcu Leonidis de Naim Süleymanoğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutunu öperek ona veda etti.



Öğle namazına müteakip kılınan Cenaze namazını İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz kıldırdı. Cenaze namazının kılınmasının ardından helallik alındı. Bu sırada Süleymanoğlu'nun sevenleri gözyaşı döktü. Ardından efsane sporcunun Türk bayrağına sarılı tabutuna Başbakan Binali Yıldırım omuz verdi. Süleymanoğlu'nun naaşı omuzlarda cenaze aracına götürüldü. Naim Süleymanoğlu'nun cenazesi ardından toprağa verilmek üzere Edirnekapı Mezarlığı'na götürüldü.



Öte yandan Yunan sporcu Leonidis'e Milli halterci Halil Mutlu da eşlik etti. Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Leonidis ile bir süre sohbet etti.

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