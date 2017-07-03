Yunanistan'dan Türk gemisine ateş!

Ege Denizi'nde bir Yunan Sahil Güvenlik botu Türk bayraklı yük gemisine ateş açtı. Yunan Sahil Güvenlik botunun, gemiyi limana çekmek istediğini, izin verilmeyince gemiye ateş açıldığını belirten Kaptan Sami Kalkavan, "Şu anda gemide 16 delik görünüyor. Geminin su alma tehlikesi yok ama büyük bir tehlike atlattık" diye konuştu. Saldırıya uğrayan gemi şu anda Türk sularında seyrediyor. 2 Türk Sahil Güvenlik botu da olay yerine vardı

Gemi Türk karasularına yöneldiği esnada Yunan Sahil Güvenlik botu Türk gemisine ateş açtı.



Geminin kaptanı Sami Kalkavan, CNN Türk'e yaptığı açıklamada "Sahil koruma derhal geminin Lodos Limanı'na çekilmesini istediler, biz bunu kabul etmedik. Kontrol etmek istediler, biz bunu kabul etmedik. Bize durmazsak ateş edeceklerini söylediler. Dediklerini de yaptılar. Şu anda gemide 16 delik görünüyor. Geminin su alma tehlikesi yok ama büyük bir tehlike atlattık. Daha önce seyehat yaptığımız bir hattı. 16 mermi isabet etti. Mürettebat büyük tehlike atlattı. Bunlar iyice şımardılar, aldılar başını gidiyorlar. Şu anda Türk sularındaydız" dedi.



Marmaris'ten hareket eden 2 Türk Sahil Güvenlik botu da bölgeye ulaştı.