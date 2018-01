Yunanistan Vizesi İhtiyaçlarınıza Hızlı Çözümler

Yunanistan, Avrupa kıtasındaki en yakın sınır komşumuzdur. Her yıl yüzlerce insan ülkemizden Yunanistan’a seyahat eder. Ülkemizden Yunanistan’a geçilebilmesi ise vizeye ihtiyaç vardır

Yunanistan, Avrupa kıtasındaki en yakın sınır komşumuzdur. Her yıl yüzlerce insan ülkemizden Yunanistan'a seyahat eder. Ülkemizden Yunanistan'a geçilebilmesi ise vizeye ihtiyaç vardır. vize, temel olarak kişilerin bir ülkeden başka bir ülkeye gerçekleştirecekleri iş, eğitim veya her hangi bir seyahat geçişi esnasında gidilecek ülkenin istediği belgeleri ifade eder. Kişinin o ülkeye girişinin kontrol edildiği bir uygulamadır. Bugün ülkemizden az sayıda ülkeye vizesiz geçiş yapılabilmekle beraber Yunanistan dahil birçok ülke için vize şartı vardır. Babürşah Vize ofisi olarak Yunanistan vizesi ihtiyaçlarınıza danışmanlık hizmeti veriyoruz. Vize almaya karar verdiğiniz andan itibaren bütün işlemlerinizi takip ediyor, vizenize hızlı ve sağlıklı biçimde kavuşmanızı sağlıyoruz. Ofisimizle irtibata geçtiğiniz anda tarafınıza vize danışmanlarımızdan birsini atıyoruz ve başvuru sürecinin bütün ayrıntıları hakkında bilgi alıyorsunuz. İşinde uzman, alanında tecrübeli danışmanlarımız, vizelerinizin hızlı, doğru ve güvenilir biçimde onaylanması konularında yardımcı oluyorlar.Yunanistan vizesi başvurusunda bulunurken sizden çeşitli belgeler istenmektedir. Vize işlemleri, konsolosluklar aracılığıyla yapıldığı için konsolosluk çalışanlarının yetkisinde olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden öncelikle istenen belgelerin tam ve eksiksiz olması gerekmektedir. Doğru bir şekilde doldurulması gerekmektedir. Fotoğraf, kimlik bilgileri, ikametgah belgesi ve sicil kaydı gibi belgeler bütün başvurularda şarttır. Bunlar dışında ekstralar da her zaman olabilmekte ve değişebilmektedir. Yunanistan vizesi başvuru formu içerisinde sizden eklerde yer vereceğiniz belgelerin bilgileri dahil birçok alanı doldurmanız istenir. Burada, sizin şahsınız ve seyahat gerekçeniz ile ilgili çeşitli bilgiler istenir. Vize başvuru formunu eksik veya hatalı doldurmanız, belgelerden herhangi birisini eksik bırakmanız, belgelerdeki bilgiler ile formdaki bilgilerin uyuşmaması gibi nedenlerden dolayı vize başvurunuz reddedilebilir. Reddedilmesi demek, sürecin uzaması, aylar kaybetmeniz demektir. Bu yüzden de bir uzman desteği almanız en mantıklı seçimdir. Firmamız tarafından size atanacak vize danışmanınız belgelerin, formların temini ve doldurulması noktasında hassas biçimde hareket edecek, bütün işlemlerinizin takipçisi olacaktır. Vize başvurunuzun hızlı ve olumlu bir şekilde neticelenmesini sağlayacaktır.Avrupa birliği ülkeleri kendi aralarında Schengen vizesi adını verdikleri bir vize uygulaması yürürlüğe koymuşlardır. Schengen vizesi kapsamından Yunanistan dahil birçok Avrupa ülkesinde tek vize ile seyahat gerçekleştirmek mümkündür. Konsolosluklara yapılan vize başvurularında çalışan, şirket sahibi, öğrenci, ev hanımı gibi farklı başvuru sahiplerinden farklı belgeler talep edilmektedir. Yunanistan vize başvuru ücreti başvuru türüne, başvuru süresine göre değişmektedir. Ayrıca kargo ücreti, bilgilendirme ücreti, fotokopi ücreti gibi ekstra opsiyonlar da vize ücretlerini arttırmaktadır. Yine vize ücretinden muaf olunabilecek çeşitli durumlar da vardır. Eğer kriterleriniz uyarsa Yunanistan vize ücreti ödemezsiniz. Ofisimiz ve vize danışmanınız aracılığıyla Yunanistan vizesi ücretleri hakkında kesin rakamları rahatlıkla öğrenebilirsiniz.