Yurt dışında bulunan HDP'li vekile müebbet istemi

Dokunulmazlığı kaldırılan ve halen yurt dışında bulunan HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlardan ağırlaştırılmış ömür boyu ve 48 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

Dokunulmazlığı kaldırılan HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığı bir iddianame hazırladı.



3 sayfalık iddianame Van 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi ve Öztürk hakkında dava açıldı. Öztürk, terör örgütü propagandası yapmakla, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmaya çalışmakla, yasaya aykırı toplantı gösteri düzünleyip bunları yönetmekle ve silahlı terör örgütüne üye olmakla suçlanıyor. Öztürk'ün bu suçlardan ağırlaştırılmış ömür boyu ve 48 yıla kadar hapisi talep ediliyor.



İddianamede aynı zamanda Öztürk'ün, PKK'lı terörist Sıdıka Yıldız'ın cenazesine katıldığı ve tabutunu taşıdığı bilgisi de yer aldı. İddianamede bunun terör örgütü üyesinin hareketlerini öven bir tavır olduğu da belirtildi.



HDP'li vekil aynı zamanda Ankara'da 29 kişinin şehit olduğu saldırıyı düzenleyen PKK'lı terörist Abdulbaki Sömer’in taziyesine de katıldığı öğrenildi. İddianamede Öztürk'ün, bu katılımı ile terör eylemine olan desteğini göstermek, saldırıyı kutsamak amaçlı milletvekilli sıfatı ve sorumluluğu ile bağdaşmayacak şekilde bilerek ve isteyerek hareket etmek suretiyle terör örgütü propagandası yapmak suçunu işlediği ifade edildi.



Hakkında tutuklama kararı verilen HDP'li Öztürk'ün ise yurt dışında olduğu öğrenildi.