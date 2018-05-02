Yurt dışındaki askerler de oy kullanacak mı?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "Yurt dışında görev yapan ataşelerimizin, diğer askerlerimizin, erler değil, erler oy kullanamıyor, diğer subaylarımızın da oy kullanma hakkı var. Şartlar oluştuysa hangi ülkede görev yapıyorlarsa hangi ülkenin temsilciliğiyle ilişkileri varsa, irtibat kurmuşsa orada oy kullanabilir. Nasıl Almanya'daki Berlin'deki ataşemiz oy kullanabiliyorsa diğerleri de kullanabiliyor. Özel bir düzenleme yok, genel düzenleme bu." dedi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, YSK'ye gelişinde, gazetecilerin sınır ötesinde görev yapan askerlerin oy kullanmasına ilişkin haberlere yönelik sorusunu yanıtladı.

Seçme hakkı olan vatandaşları kimlik numaralarından tespit ettiklerini belirten Güven, bunların bir kısmının yurt içinde, bir kısmının da yurt dışındaki kütüklerde kayıtlı olduklarını söyledi.

Şartları olan, yurt dışında seçim yapılacak 63 ülke, 123 temsilcilikte kaydı bulunan her vatandaşın oyunu kullanabileceğini ifade eden Güven, "Bu Almanya'daki görevli de olabilir, yurt dışındaki herhangi bir yerdeki diğer görevli de olabilir. Siz, ben, herkes... Ancak bir kez oyunu kullanabilir. Bunların mükerrer kayıt gibi başka bir şeymiş gibi algılanmasına gerek yok." diye konuştu.

Türkiye seçim kütüklerinde hiçbir vatandaşın mükerrer kaydının bulunmadığını vurgulayan Güven, şöyle devam etti:

"Yurt dışında görev yapan ataşelerimizin, diğer askerlerimizin, erler değil, erler oy kullanamıyor, diğer subaylarımızın da oy kullanma hakkı var. Şartlar oluştuysa hangi ülkede görev yapıyorlarsa hangi ülkenin temsilciliğiyle ilişkileri varsa, irtibat kurmuşsa orada oy kullanabilir. Nasıl Almanya'daki, Berlin'deki ataşemiz oy kullanabiliyorsa diğerleri de kullanabiliyor. Özel bir düzenleme yok, genel düzenleme bu. Niye böyle bir haber çıktı, doğrusu anlayamadım.

Yurt dışında görevlendirilip de oradaki temsilcilikle irtibatlı olan Bulgaristan'da, Romanya'da, Rusya'da, şurada burada, nasıl büyükelçilerimiz, diğer temsilcilik memurlarımız, ataşelerimiz oy kullanıyorsa, varsa şartları başka ülkede görevli erler hariç askerlerimiz, subaylarımız, kayıtlarını aldırdılarsa oylarını orada kullanırlar, buradaysa burada kullanırlar."

Sadi Güven, oy kullanmak için sadece kaydın aldırılması gerektiğine işaret ederek, "Kaydını aldırdıysa orada kullanır. Orada kullanırken buradaki kaydını da kapatırız. Zaten listelerde her vatandaş sadece bir kez kayıt olabilir. Bunun anormal bir tarafı yok." dedi.