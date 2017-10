Yurtdışı Seyahatini Ucuza Getirmek İçin İpuçları

Yılın belli dönemlerinde tatil yapmak kuşkusuz her insanın üstündeki negatif enerjinin atılmasında ve yeni yerler keşfederek kendini yenilemesinde önemli bir husustur

Yılın belli dönemlerinde tatil yapmak kuşkusuz her insanın üstündeki negatif enerjinin atılmasında ve yeni yerler keşfederek kendini yenilemesinde önemli bir husustur. Ancak seyahat yaparken bazı noktaları bilmek ve bu doğrultuda hareket etmek hem tatilinizin keyifli geçmesine hem de bütçenizi zorlamadan bu keyfi çıkartmanıza yardımcı olacaktır. Özellikle yurtdışı tatillerinde doğru adımları takip etmezseniz, ne kadar güzel bir yerde olduğunuzun farkına bile varmadan tatiliniz bir kabusa dönüşebilir.

Yurtdışı seyahati planlamasına yön veren en önemli etkenlerden biri ekonomik durumdur. Bu durumdan en iyi tasarrufu yurtdışı tatil fırsat indirimleri sağlar. Kurlardan veya diğer çeşitli sebeplerden dolayı seyahat planı değişebilir. Yüksek maliyet yüzünden yurtdışı tatilinizi ertelemek zorunda değilsiniz. Seyahatinizi sizin için paylaşacağımız birkaç ipucu ile çok daha ekonomik bir hale getirmek sizin elinizde.

Seyahat Planı

Bireysel seyahat edecek kişiler için en önemli etken detaylı bir seyahat planı yapmaktır. Etkili bir plan yapıldığında hem fazla yer gezebilir hem de bunu son derece ekonomik koşullarda bunu gerçekleştirebilirsiniz. Bu nedenle ilk etapta en yakın ülkelerden başlayarak bulunduğun ülkenin doğal ve tarihi güzellikleri arasında bir keşfe çıkabilirsiniz. Tercihinizi vizesiz ülkelerden yana kullanırsanız vize masraflarından da kurtulmuş olursunuz. Gidilecek ülkedeki para birimi de önemlidir. Ancak konaklayacağınız otelin merkezi ve uygun şartlarda olması ve normal fiyatın daha fazlasına satış yapan mekanları tercih etmemek de ekonomik seyahatin en önemli unsurlarından biridir.

Uçak Biletini Uygun Fiyata Almak

Satın alacağınız uçak bileti seyahatiniz boyunca harcayacağınız tüm paranın tamamını kapsayabilir. Ucuz uçak bileti almanın birçok tüyosu var. Her gün fırsatları takip ederek indirimlerden yararlanma olasılığınız olabilir. Ancak bazı uçak bileti siteleri tüm firmalardaki fiyatları toplayarak sunuyor ve indirim kuponlarıyla biletleri daha ucuz bir hale getiriyor. Bu yüzden kapsamlı bir araştırma yapmanız şart olabilir.

Ucuz uçak biletinin yanı sıra paket turlar da ekonomik olabiliyor. Uçak bileti, konaklama ve birçok diğer yan hizmeti kapsayan paket turlar eğer fırsat ile birleştirilerek satın alınırsa yüksek oranda tasarruf sağlanılabilir. Paket turların programına uymadan, sadece uçak bileti ve konaklama hizmetinden yararlanmak da mümkün. En uygun fiyatları sunan ve kaliteli hizmet veren Prontotour’un yurtdışı turlarına buradan ulaşabilirsiniz.

Pasaport ve Vize Ücretlerinden Tasarruf Etmek

Pasaportsuz seyahat imkanı sağlayan Gürcistan ve Ukrayna ile yurtdışı macerasına başlayabilirsiniz. Ayrıca öğrenciler de pasaport harcından muaf oldukları için bu masraftan kurtulabiliyor. Vize ise ayrı bir kalem olduğundan, vizesiz ülkeler arasında bir tercih yaparak daha da ekonomik bir seyahat planı ortaya çıkarmak mümkün. Türkiye’den vize istemeyen 102 ülkeden birçoğu uygun bir seyahat vaat ediyor.

Gidilen Ülkede Ucuza Gezme Yolları

Her ülkede şehir içi ulaşımlarda çeşitli kart imkanları sunulmuştur. Örneğin; Japonya’da JR Pass satın alarak başlangıçta ulaşım sorununu çözebilir ve tüm trenlere bedava binerek tasarruf yapabilirsiniz. Bazı şehirler çok küçük olduğu için ulaşıma para ödemeden her yeri yürüyerek gezmek bile mümkün oluyor. Ya da tekli bilet almak yerine 3 günlük bilet almak gibi fiyat avantajlarına göz atabilirseniz, biraz olsun bütçeyi koruyabilirsiniz.



Her Türlü Olumsuzluğa Karşı Tedbir Alma

Seyahat sürecinde başınıza her an bir olumsuzluğun gelebileceğini göze alarak pasaport bilgilerinizi, uçak ve konaklama bilgilerinizi mutlaka kendinize mail atmanız ve hatta bir kağıda not ederek üzerinizde bulundurmanız önemlidir. Olası her hangi bir kayıp ya da çalınma durumunda kolaycı çıktılarını yetkililere gösterebilir ve sorunu bu sayede çözümleyebilirsiniz. Ayrıca nakit olarak yanınızda olabilindiğince az para bulundurmalısınız. Ancak banka kartı ve yedek kredi kartınızın da olası giderlerinizi karşılayabilmek için üstünüzde güvenli bir yerde bulunmasına dikkat etmeniz tavsiye edilir.