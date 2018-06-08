Yurtta mı kalmalı, evde mi kalmalı? Küçükçekmece, İstanbul...

İstanbul'un en kalabalık ilçelerinden biri olan Küçükçekmece'ye hoşgeldiniz. Eğitim hayatınızla ilgili ipuçlarına geçmeden önce; Küçükçekmece, İstanbul'da en eski kalıntılara ulaşılan semtlerden bir tanesi olmakla yaş olarak diğer semtlerden yaşlılığını gösteriyor

İstanbul'un en kalabalık ilçelerinden biri olan Küçükçekmece'ye hoşgeldiniz. Eğitim hayatınızla ilgili ipuçlarına geçmeden önce; Küçükçekmece, İstanbul'da en eski kalıntılara ulaşılan semtlerden bir tanesi olmakla yaş olarak diğer semtlerden yaşlılığını gösteriyor. Sekiz yüz bin civarı nüfusu ile oldukça kalabalık; varoşları ve sosyetesi ile beraber de oldukça iç içe bir semt. Yoğun göçler sonucu düzensiz bir yerleşime sahip olan Küçükçekmece de hayat yerine göre pahalı veya ucuz. Sosyal yaşam daha çok komşuluk, dostluk ilişkilerinden yürüyen ilçede, kültür merkezleri de bir hayli mevcut. Eğitim açısından üç adet özel üniversiteye sahip ilçe, yükseköğrenime önem veren merkezlerden bir tanesi.

Öncelikle hoşgeldiniz ya da geleceksiniz diyorum ve şimdiden eğitim hayatınızda başarılar diliyorum. Her şeyden önce bilmelisiniz ki geçecek bu dönemde parkta da yatsanız, iş tamamiyle sizde bitiyor. O yüzden şimdiden hedeflerini doğru belirleyin. Ancak düzenli bir yaşam için kaliteli konaklamak şart. Çok uyumlu bir ortamda ev tutmak mantıklı durabilir. Bu uyum ise zümrüdü anka kuşu gibi bulunmaz bir dostluktur. Bu yüzden eve çıkarsanız çıtanız en yükseklerde değil de makul seviyelerde olsun. Ev deyince aklıma özgürlük gelir. Muhtemelen sizlerinde öyle oluyor. Fakat özgürlüğün bir müddet sonra sefalete dönüşmesi kaçınılmaz oluyorsa yurtta da “Into the Wild” izlenebilir. İstanbul Küçükçekmece yurtlar kalite standartlarını gerçekten yükseltmişe benziyor. Zaten hitap ettiği kitlenin yüzde doksanını özel üniversitede öğrenci olduğunu varsayarsak, memnun olabilmesi için memnun edebilmesi gerekir.

Tüm Türkiye genelinde yurtların artan kalitesi tartışılmaz. Bununla beraber artan kira fiyatları da tartışılmaz. Yurtları seçeneklendirirsek, düzenli yemek veren, imkanları fazlaca olan mekanlara göre evler fare deliği gibi kalıyor. İstanbul Küçükçekmece yurtlar fiyat açısından da evlere göre daha avantajlı duruyor. Yazının başında belirtmiştim, Küçükçekmece varoşları da sosyeteyi de bir arada yaşatan bir semt. Bundan dolayı kira fiyatları bin bin beş yüz liradan başlıyor ve gittikçe gidiyor. İstanbul gibi yaşamanın ve tahammülün zor olduğu bir kentte ev yerine yurt tercih etmek en mantıklısı.