Yürüyerek dünya turu yapıyorlar

Almanya'dan bisikletle yola çıkan Alman çift Antalya'nın Alanya İlçesi'nde mola verdi. Alanya'ya kadar bisikletle gelen çift 2 günlük molanın ardından yaya olarak İran'a, oradan da yolculuklarını tamamlamayı planladıkları Nepal'e gitmek üzere yola çıktı

Hayatlarında değişiklik isteyen Almanya'da bir inşaat firmasında çalışan 30 yaşındaki Deevad Dukadjinac ile eşi 20 yaşındaki Luna Feline Dukadjinac, 2016 Temmuz ayında bisikletle Almanya'dan yola çıkarak 11 ülke gezdi. Turlarını geçen yıl Kasım sonunda İstanbul'da tamamlayan çift, bisikletlerini burada bırakıp kışı geçirmek için ülkelerine döndü. Bu ay başında havanın ısınmasıyla tura yeniden başlayan çift İstanbul'dan yine bisikletleriyle yola çıktı. Sahil şeridi boyunca pedal çeviren çift, yolculukları boyunca çadırda konakladı. Son olarak Alanya'ya gelen çift, burada 2 gün konakladıktan sonra yolculuklarına yaya olarak devam etme kararı aldı. Çift, yolculuklarını tamamlamayı planladıkları Nepal'e doğru yola çıktı.



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MANEVİ HUZUR

Seyahatleri hakkında bilgi veren Deevad Dukadjinac, yolcuğa eşiyle beraber yeni bir maceraya atılmak için çıktıklarını söyledi. Kendisinin Boşnak uyruklu Alman olduğunu belirten Deevad Dukadjinac, "İsmim Deevad, sizde bilinen şekliyle Cevat. Almanya'da bir inşaat firmasında çalışıyorum. Eşimle beraber manevi arayış için yola çıktık. Yolculuğumuzu en son nerede bitireceğimizi bilmiyorum ama büyük ihtimalle Nepal olabilir" dedi.Bisikletle başladıkları yolculuğa yürüyerek devam etme kararı aldıklarını anlatan Deevad Dukadjinac, "Yürüyerek İran'a gideceğiz, oradan Nepal'e yola çıkacağız. Everest'e tırmanamasak da eteklerinde kamp yapmayı planlıyoruz. Yolculuğumuzun yaklaşık 5 ay daha sürmesini bekliyoruz. Muhtemelen kasım ayında Nepal'e varırız" diye konuştu.Eşiyle 11 ülke dolaştıklarını aktaran Deevad Dukadjinac, şöyle dedi:"Almanya, Avusturya, İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Bosna-Hersek, Kosova, Makedonya, Arnavutluk, Yunanistan ve Türkiye'yi gezdik. Türkiye'yi çok beğendik. Çok misafirperver, çok sıcakkanlılar. Türkiye'de bulunduğumuz sürece tavla ve iskambil öğrendik. Çok cana yakın insanlar. Seyahatteki en büyük keşfimiz asla yalnız olmadığımız. En yalnız olduğumuzda dahi yaratıcı bizimleydi. Seyahat boyunca inancımız daha da kuvvetlendi. İnsanlığın düşündüğümüz kadar kötüye gitmediğini düşünüyoruz. İyilik her yerde. Yolculuk boyunca başımıza kötü bir durum gelmedi."Luna Feline Dukadjinac ise Haiti kökenli Alman vatandaşı olduğunu, seyahat bittikten sonra biyoloji okumayı planladığını ve seyahatlerinde aradıkları manevi huzuru bulacaklarına inandıklarını söyledi.