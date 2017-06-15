Yürüyüşümüzün 1. etabının tamamladık yorgun değiliz, kararlıyız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Güvenpark'tan başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'nün 1. etabını tamamladı. Yürüyüşün ardından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, " Yorgun değiliz, kararlıyız. Endişeli değiliz, umarım hedefe ulaşırız. Az önce bir gazeteci arkadaşımızın serbest bırakıldığına ilişkin haber geldi. Bu bizi mutlu etti, inşallah İstanbul'a vardığımızda gönül ister ki hapiste hiç bir gazeteci kalmasın" dedi

Ankara Güvenpark'tan 'Adalet Yürüyüşü'nü başlatan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yürüyüşün 1. etabının tamamlandığını açıkladı. Kılıçdaroğlu konuşmasında " 'Adalet Yürüyüşü'müzün 1. etabını tamamladık. Yorgun değiliz, kararlıyız. Endişeli değiliz, umarım hedefe ulaşırız. Az önce bir gazeteci arkadaşımızın serbest bırakıldığına ilişkin haber geldi. Bu bizi mutlu etti, inşallah İstanbul'a vardığımızda gönül ister ki hapiste hiç bir gazeteci kalmasın. Zaman zaman yolda provokatif eylemlerde oldu ama tahriklere kapılmadık, kapılmayacağız. Biz haklıyız. Adalet için yürüyoruz, yürümeye devam edeceğiz. Gün gelecek bugün adaletsizliği yaratanlar içinde adalet geçerli bir kavram olacak. Onlara da adalet lazım olacak. Biz onlar adaletsiz yargılandıkları zaman yine yollarda olacağız. Adalet bu ülkede yaşayan 80 milyon vatandaşın hak ettiği bir olgudur. Kararlılıkla, azimle yolumuza devam edeceğiz. Bir ara uçakta seyahat ederken Meclis Başkanı'na şunu söylemiştim, 150'inin üstünde gazetecinin hapiste olduğu bir ülkede siz demokrasiyi dünyaya anlatamazsınız. Gerçekten de demokrasiyi dünyaya anlatamazlar. Çünkü dünyada bilinen bir gerçek Türkiye'de demokrasi yok. Bu yürüyüşümüzü ayrıca uluslararası yayın organlarının da çok geniş bir şekilde verdiklerini söylediler. Bizim televizyonlarımızda geniş şekilde vermiş. Bütün gazeteci arkadaşlarıma verdikleri destek için yürekten teşekkür ediyorum hepiniz sağ olun var olun diyorum. Bu yürüyüşümüz bir şenlik aslında adalet arıyoruz. Endişeli değiliz. Diğer illerde de elbette olacaktır. Olması da gerekiyor. Akşam burada konaklayacağız. Konuşacaklar, fıkra, öyküler anlatacaklar. Şenlikli bir akşam olacak. Ben de arkadaşlarımla beraber olacağım" ifadelerini kullandı.







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