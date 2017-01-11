'Yutmadık, soruyoruz' dediler, yargılanıyorlar

Aykut Polatlı-Greenpeace Akdeniz Tarım ve Gıda Kampanya Sorumlusu Tarık Nejat Dinç, kampanyaya ve kampanyanın duyurulduğu siteye yönelik sorumluların cezalandırılması için dava açan Keskinoğlu firmasına 'Yutmadık soruyoruz' diye seslendi ve 'Üretim sürecine dair gerçekleri sorularımızı yanıtlayarak açıklamasını istiyoruz' dedi
Greenpeace, endüstriyel tavuk üretiminin insanların sağlığına ve çevreye olan etkileri hakkında 'Dünyayı Tüketmek' raporunu Mayıs 2016'da yayınlayarak bir kampanya başlattı.
www.yutmayiz.org'da, yürütülen kampanyada tavukçuluk sektöründe önde gelen şirketlerin logoları ve isimleri de kullanıldı. Keskinoğlu'nun da içinde bulunduğu 4 şirket, Greenpeace'e, sitenin kapatılması için bir ihtarname gönderdi. Keskinoğlu, ayrıca, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Şirket, kampanyanın, marka değerini ve ticari itibarını zedelediğini iddia etti. Greenpeace'in raporundaki tespitlerin somut dayanağının olmadığını savundu.
Bunun sonucunda aktivistler hakkında, 'haksız rekabet fiilini işlemek' suçundan, iki yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Aktivistler, 26 Ocak Perşembe günü yargıç karşısına çıkacak.
'Kampanya engellenmek isteniyor'
Konuyla ilgili açıklama yapan Greenpeace Akdeniz Tarım ve Gıda Kampanya Sorumlusu Tarık Nejat Dinç, Keskinoğlu'nun kampanyayı engellemek istediğini iddia ederek, 'Greenpeace'in 2016 yılında tavukçuluk endüstrisinin insan sağlığı, hayvan refahı ve çevreyi riske atan uygulamalarından vazgeçmesi çağrısı ile başlattığı "Yutmayız" kampanyasını, sektörün önde gelen firmalarından Keskinoğlu susturmak istiyor. Keskinoğlu, huzurla sofraya oturacağımız daha sağlıklı bir gelecek için harekete geçmek yerine Greenpeace'i dava etmeyi tercih etti. İlk duruşması 26 Ocak'ta görülecek dava öncesi biz de susmuyor ve Keskinoğlu'na 'Yutmadık soruyoruz' diye sesleniyor ve üretim sürecine dair gerçekleri sorularımızı yanıtlayarak açıklamasını istiyoruz' ifadelerini kullandı.
'Dava gerçeklerin açığa çıkması için bir platform'
Greenpeace Akdeniz Tarım ve Gıda Kampanya Sorumlusu Tarık Nejat Dinç, söz konusu davanın da gerçeklerin ortaya çıkması için bir platform olduğunu söylüyor ve ekliyor: 'Yutmayız' kampanyamızda tavuk şirketlerinden üretim yöntemlerini kamuoyundaki endişelere ve taleplere kulak verecek şekilde dönüştürmelerini talep ettik. Ancak şaşırtıcı biçimde, Keskinoğlu şirketi kamuoyundan gelen taleplere cevap vermek yerine, bu taleplerin bir anlamda sözcülüğünü yapan Greenpeace'e dava açtı. Bu dava bizim için endüstriyel tavukçuluğun sorunlarını gerek kamuoyu nezdinde, gerekse mahkemeler nezdinde anlatabilmek için çok büyük bir fırsat. Ancak 'sağlıklı nesillerle, mutlu bir geleceğe' sloganıyla gıda ürünleri satma iddiasındaki Keskinoğlu şirketi bu mahkeme girişimini tüketicilerine nasıl anlatacak doğrusu bilemiyorum.
'Amaç rekabet değil'
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'da açılan davada yargılanan aktivistler Melda Elif Keskin, Aykut Uluer, Ayyüce Özdemir ve Ece Ünver savcılıkta verdikleri ifadede, toplumda farkındalık yaratmayı amaçladıklarını, kampanyanın şirketlere, insanların sağlığını merkeze alan üretim biçimlerini benimseme çağrısı olduğunu anlattılar. Amaçlarının rekabet yapmak olmadığını vurgulayarak, 'Müşteki ile aynı alanda çalışmıyoruz. Haksız rekabet suçu söz konusu olamaz. Kampanyanın güncel halinde Keskinoğlu'nun logosu yok' dediler. Soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, Keskinoğlu'nun çevreye ve hayvanlara zarar verdiğine dair herhangi bir yargı kararının ya da tespitin gösterilemediği ifade edildi.
Greenpeace Akdeniz Tarım ve Gıda Kampanya Sorumlusu Tarık Nejat Dinç, Keskinoğlu firmasına tavuk üretiminde hangi teknik ve yöntemlerin uygulandığını sorarak şu soruların cevaplanmasını istedi:
*Bir kısmı antibiyotik olan profilaktik ilaçları son 5 yıl içerisindeki kullanım miktarınız nedir? (Deccox, Elancoban, Robenz, Avatec, Monteban, Sacox, Salinomax, Kokcisan, Clinacox, Cygro, Maxiban, Aviax, Nicarbazin, Coxidin)
*Son 5 yılda tavuk yemlerinde kullanılma üzere kaç ton soya ve soya ürünü ithal ettiniz? Bunların yüzde kaçı GDO'lu idi?
*2016'da yem içeriklerinizin üretilmesi için hangi pestisitlerden toplam kaç ton kullanıldı?
*2016 yılında her bir çiftliğinizde toplam kaç ton tavuk dışkısı/atığı üretildi? Bunları nerede ve nasıl bertaraf ettiniz?
*Üretimde kullanılan her bir kümesin fiziki boyutları nedir? Bu kümeslere, son bir yılda her bir üretim sürecinde kaç adet civciv sığdırılmıştır. Son 3 yılda kümes başına düşen ortalama tavuk sayısı kaç olmuştur?
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