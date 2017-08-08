Yüz nakli olan Recep Sert, eşiyle kafe açtı!

Bursa'da temizlediği tüfeğin ateş alması sonucu yüzü tanınmayacak hale gelen ve Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yüz ve çene nakli yapıldıktan sonra tedavi gördüğü hastanede tanıştığı Esma Akyurt ile evlenen Recep Sert, eşi Esma Sert ile birlikte İnegöl’de kafe açtı

İnegöl İlçesi'nde temizlemeye çalıştığı tüfeğin ateş alması sonucu yüzü tanınmayacak hale gelen Recep Sert'e 18 Temmuz 2013 tarihinde, Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından yüz nakli yapıldı. Beyin ölümü gerçekleşen Polonyalı turist 43 yaşındaki Andrzej Kucza'nın yüz ve çenesi, Sert'e, başarılı bir operasyonla nakledildi. Türkiye'de yüz naklinde 5'inci, çene naklinde ise ilk olan Recep Sert, Akdeniz Üniversitesi'nde uzun süre tedavisi sırasında, bu hastanede çalışıp böbrek nakli olan ablasına refakat eden Esma Akyurt ile tanıştı. Sert ile Akyurt arasındaki arkadaşlık kısa sürede aşka dönüşünce, hastaneden taburcu edilen Recep Sert, Esma Akyurt ile 21 Aralık 2014 tarihinde İnegöl'de evlendi. Recep Sert düğünden bir süre sonra, İnegöl Belediyesi tarafından taşeron firma üzerinden işe alındı. Çiftin dünyaya gelen ve Hila Emine adını verdikleri kızları geçen 26 Ocak tarihinde bir yaşını doldurdu.



AK PARTİLİ VEKİL AÇTI



Recep Sert’in eşinin adını verdiği İnegöl Mimar Sinan Bulvarı üzerindeki Esma Waffle Kafe, AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin tarafından hizmete açıldı. Açılışa Belediye Başkan Yardımcısı Gülhan Şahin, AK Parti Yönetim kurulu üyeleri ile davetliler katıldı.



Açılışta konuşan Recep Sert’in eşi Esma Sert, “Eşimle beni yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Milletvekilimize ve protokol üyelerine teşekkür ediyorum. Eşimle zor süreçler geçirdik. Ama çok şükür Allah’a bu günleri bize nasip etti. Hayalimizde böyle bir kafe açmak vardı. Allah nasip etti” dedi.



Recep Sert ise, açılışa katılanlara teşekkür ederek, “Güzel bir hayat yaşıyoruz. Her şey istediğimiz gibi gidiyor” diye konuştu.



'SİZİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ'



AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin de, “Bizde çok güzel bir söz vardır; 'mutluluklar paylaştıkça çoğalır, acılar paylaştıkça azalır.' Recep bizim için çok özel bir insan. Yaklaşık 4 yıllık süreçte tüm Türkiye onu takip ediyor. Tıp dünyası onu takip ediyor. Recep’e destek veren, yanında olan eşi Esma Sert’i yürekten kutluyorum. Esma ve Recep bu işyerinden ekonomik kazanç elde edeceklerdir. Bereketli helal kazançlar diliyorum. Sizleri desteklemeye devam edeceğiz” dedi.