Yüz nakli olan Recep Sert'in kızı büyüdü

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde 2013 yılında yüz nakli olduktan sonra evlenen ve bir kızı olan Recep Sert, eşi Esma ve kızları 8.5 aylık Hira Emine ile ameliyatının yapıldığı hastaneyi ziyaret ederek çalışanlarla mutluluğunu paylaştı

Bursa'nın İnegöl İlçesi'nde temizlediği tüfeğin ateş alması sonucu yüzünden yaralanan Recep Sert'e, 18 Temmuz 2013'te tatil için geldiği Muğla'da beyin ölümü gerçekleşen Polonyalı turist Andrzej Kucza'nın ailesi tarafından bağışlanan yüzü, AÜ Hastanesi'nde Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından nakledildi. Sağlığına kavuşan Sert, AÜ Hastanesi'nde tanıştığı 29 yaşındaki Esma Akyurt ile 21 Aralık 2014'te Bursa'da evlendi. Bursa'nın İnegöl İlçesi'ne yerleşen Sert çiftinin 26 Ocak 2016 tarihinde 'Hira Emine' adını verdikleri kız çocukları dünyaya geldi.



'HER ŞEY YOLUNDA'



2 gün önce Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne gelerek Doç. Dr. Özlenen Özkan'ı ziyaret eden Sert ailesi, doktor ve hastane çalışanları ile mutluluklarını paylaştı. Bu arada rutin kontrollerini de yaptıran Recep Sert, "Her şey yolunda, hocamla da görüştüm. Bir zamanlar hayalini kuramadığım mutluluğu yaşıyorum. Yüz ve çene nakli oldum. Evlendim, yuva kurdum. Allah'a şükrediyorum, dünyalar güzeli bir de çocuğum oldu" dedi.



Esma Sert ise "Ne diyebilirim ki, mutluluğumuz katlanarak artıyor" diye konuştu.



