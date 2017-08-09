Yüzde 99 engelliye, çalışabilir raporu verildi!

Adana'da 5 yıldır yatalak olan 47 yaşındaki Mehmet Kaynakoğlu'na, hem 'yüzde 99 engelli' hem de 'çalışabilir' raporu verildi

Fabrikada işçi olarak çalışan 3 çocuk babası Mehmet Kaynakoğlu'nun şeker hastalığı ilerleyince sol ayağı ve sağ ayak parmakları kesildi, gözlerinde de görme kaybı oldu. Aynı zamanda böbreklerindeki rahatsızlık nedeniyle haftada 3 kez diyalize giren Kaynakoğlu, yatağa mahkum oldu. 2015 yılında Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Hastanesi'ne giden Kaynakoğlu'na yüzde 98'lik ağır özür oranıyla 'çalışamaz' raporu verildi. Kaynakoğlu için ailesi evde bakım hizmeti ücreti için Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne başvurdu. Yapılan incelemenin ardından Kaynakoğlu'nun bakımı için eşi Nalan Kaynakoğlu'na aylık 940 lira maaş bağlandı.



14 Haziran 2017'de rapor yenilemesi için Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Hastanesi'ne giden Kaynakoğlu'na, özür oranı yine yüzde 99 olarak belirlenmesine karşın 'ağır özürlü' yazılmadı.



Raporda 'ağır özürlü' denilmemesinin çalışabileceği anlamına geldiği belirtilirken,Mehmet Kaynakoğlu'nun eşine ödenen evde bakım maaşı kesildi. Heyetin kararı karşısında şok olan engelli vatandaş, yetkililere geçmiş raporunun göstererek duruma itiraz etti. Ancak, son raporun 1 yıl geçerli olduğu belirtilip, yeniden sağlık kurulu heyetine bu sürenin sonunda gireceği bildirildi.



Günlük ihtiyaçlarını bile gidermekte zorluk çektiğinin belirten Kaynakoğlu, "Bu halimle ben nasıl çalışayım? Gözlerim görmüyor, şeker hastasıyım, ayağım kesik. Devlet bana iş versin bu halimle çalışayım" dedi.





AĞIR ÖZÜRÜ 'HAYIR' ÇIKINCA ENGELLİ MAAŞI DA KESİLDİ



Tek geçimlerinin, ödenen engelli maaşı olduğunu ileri süren Nalan Kaynakoğlu, "Kocamın durumu ortada, bize ayda verilen 940 lira maaş da rapor 'çalışabilir' çıkınca ne yapacağımızı bilmiyoruz. Karara itiraz ettik, 1 yıl içinde tekrar başvuru yapma hakkımız yokmuş" diye konuştu.